Aşılamada Türkiye 2'ncisi Amasya'da vakalar arttı

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı 16-22 Ekim haftalık vaka sayısı haritasında, 100 bin kişide en çok vaka artışı; Yalova, Tunceli, Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli, Amasya, Osmaniye, Kırşehir'de oldu. Koronavirüs aşılama oranında başarılı bir profil çizen ancak son açıklanan koronavirüs haritasında 8'inci sırada yer alan Amasya'da, vaka sayısı 305,22'den, 332,94'ye yükseldi. İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, aşısız 26 bin kişi olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

Özelliklere gençlere aşı olmaları konusunda çağrı yapan Hanife Yeşilyurt ise şunları söyledi: "Amasya, aşılamada Türkiye'de 2'nci sırada yer alıyor. Sağlık Bakanı açıklama yaptı ve en çok vaka artan 10 il arasında Amasya'nın da olduğunu söyledi. Kentte aşı çalışmaları güzel gidiyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, mahalle mahalle dolaşarak hizmet götürüyor. Buna rağmen hastanelerde ve yoğun bakımda yatan gençlerin oranının yüksek olduğu söyleniyor. Vatandaşlar ve gençler, lütfen aşımızı olalım. Vatandaş olarak üzerimize düşen görevi yapmalıyız, aşılarımız olmalıyız. Maskemize, mesafemize ve hijyenimize dikkat etmeliyiz. Lütfen artık şu maskelerimizi takalım. Bu illet daha bitmedi, bu illeti bitirmek de bizim elimizde. Lütfen, herkes aşısını olsun."