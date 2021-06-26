Aşılamada Türkiye 1'incisi olan Edirne'de, evde aşı ekipleri seferber oldu
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Aşılamada Türkiye 1'incisi olan Edirne'de, evde aşı ekipleri seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - Haberler | Sağlık

- Aşılamada Türkiye 1'incisi olan Edirne'de, evde aşı ekipleri seferber oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre Kovid-19 ile mücadele kapsamında nüfusa oranla aşılamada Türkiye birincisi olan Edirne'de, sağlık ekipleri engelli kişilerin ikinci doz aşılarını evlerinde...

- Aşılamada Türkiye 1'incisi olan Edirne'de, evde aşı ekipleri seferber oldu

EDİRNE - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre Kovid-19 ile mücadele kapsamında nüfusa oranla aşılamada Türkiye birincisi olan Edirne'de, sağlık ekipleri engelli kişilerin ikinci doz aşılarını evlerinde yapmak için seferber oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün aşılanma oranı en yüksek olan 10 ili açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre; Türkiye'de aşılama oranı en yüksek il olan Edirne'de, Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan aşı ekibi, sahada çalışmalarını sürdürüyor. Edirne'de engelli vatandaşların ikinci doz aşılarını uygulamak için seferber olan aşı ekipleri, bedensel engelli 51 yaşındaki Bahriye Koca Kahya'nın Covid-19 aşısını evinde yaptı.

"Aşı için hep bu anı bekledik"

Engelli ablasına evde aşı yaptıkları için sağlık çalışanlarına teşekkür eden kardeş Fahriye Kaymak, ablasının hep bugünü beklediğini söyledi. İlk doz aşısı vurulduğunda ablasının çok mutlu olduğunu ifade eden Kaymak, ikinci doz aşısı vurulunca ablasının çok daha mutlu olduğunu belirtti. Engelli vatandaşları unutmayıp evde aşı uygulaması sağladıkları için Sağlık Bakanlığı'nda bulunan ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini söyleyen engelli vatandaşın yeğeni Arzu Kılıç da, sırası gelen tüm vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Aşılamada Türkiye 1'incisi olan Edirne'de, evde aşı ekipleri seferber oldu
Aşılamada Türkiye 1'incisi olan Edirne'de, evde aşı ekipleri seferber oldu
Aşılamada Türkiye 1'incisi olan Edirne'de, evde aşı ekipleri seferber oldu
Aşılamada Türkiye 1'incisi olan Edirne'de, evde aşı ekipleri seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa

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