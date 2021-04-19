Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısında sıranın 55 yaşından büyüklere geldiğini bildirdi
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Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısında sıranın 55 yaşından büyüklere geldiğini bildirdi

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısında sıranın 55 yaşından büyüklere geldiğini bildirdi
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşı programında yeni bir safhaya geçildiğini, 55 yaşından büyüklere aşı sırasının geldiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşı programında yeni bir safhaya geçildiğini, 55 yaşından büyüklere aşı sırasının geldiğini belirtti.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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