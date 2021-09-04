Aşılamada mavi kategorideki Kayseri'de hedef, aşısız 260 bin kişiye ulaşmak

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılamada mavi kategoriye geçen Kayseri'de henüz aşılanmamış 260 bin civarında kişi olduğunu belirterek, "Bu rakamlar endişe verici." dedi.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılamada mavi kategoriye geçen Kayseri'de henüz aşılanmamış 260 bin civarında kişi olduğunu belirterek, "Bu rakamlar endişe verici." dedi.

AA muhabirine konuşan Benli, Kayseri'de şu an 18 yaş üstü birinci doz aşılama oranının yüzde 77'ye ulaştığını, bunu hızlıca yüzde 85'lerin üstüne çıkarmak istediklerini söyledi.

Kentte ikinci dozu yaptıranların oranının yüzde 50'lerde olduğunu, bunu da yüzde 100'e ulaştırmayı hedeflediklerini anlatan Benli, birinci doz aşıdan sonra 42 gün geçmiş olmasına rağmen ikinci dozu yaptırmamış yaklaşık 50 bin kişi bulunduğunu kaydetti.

"Aşıya hiç gelmemiş 260 bin civarında insanımız var. Bu rakamlar endişe verici, bizi korkutuyor." diyen Benli, şöyle konuştu:

"Vaka sayılarını, yatan hasta ve yoğun bakımdaki hasta sayılarını analiz ettiğimizde aşının etkisini görüyoruz. Yüzde 23'lük hiç aşı olmamış kesim bizim vaka sayılarımızda yüzde 60'a tekamül ediyor. Aşı, pozitif olmayı engelliyor ama yüzde 100 değil. Şu bir gerçek ki yoğun bakımlarımızda yatan hastaların yüzde 91'i aşısız. Yüzde 4'ü de tek doz aşılı. Aşı olmak yoğun bakıma yatışı engelliyor yüksek oranda. Mutlaka iki doz aşımızı olmamız gerekiyor. Diğer yaptığımız bir analizde ise hastaneye yatanlarda aşılı olanların büyük çoğunluğunun iki doz Sinovac aşılı olduğunu gördük. O zaman iki doz Sinovac aşısının yetersiz olduğunu mutlaka üçüncü doz aşı olması gerektiğini hem elimizdeki veriler gösteriyor hem bilim insanlarımız söylüyor. Bugünleri hem tedbirle hem de aşıyla aşacağız."

"Pandemide dördüncü dalgamızı yaşıyoruz"

Yıllık izinlerini geçirmek için kente gelen gurbetçilerin dönüş yolunda olduğunu, bundan dolayı çıkış hareketliliği yaşandığını belirten Benli, düğün ve kapalı ortamlarda yapılan programların büyük risk taşıdığına dikkati çekti.

Benli, şunları kaydetti:

"Pandemide dördüncü dalgamızı yaşıyoruz. Hem de yoğunluklu bir şekilde yaşıyoruz. Önlemlere daha da dikkat etmeliyiz. Maske konusunu kesinlikle ikinci plana atmamalıyız. Toplu alanlarda, kapalı alanlarda özellikle maskesiz bulunmamalıyız. Vaka sayılarında kritik düzeyin üzerindeyiz. Bunu tersine çevirmek bizim elimizde. Bireysel önlemlere azami dikkat ederek bunu tersine çevirebiliriz. Hareketliliği azaltabiliriz."

"Bilim öğreten insanların bilime inanması gerekiyor"

Okulların 6 Eylül'de tüm kademelerde yüz yüze eğitime açılacağını anımsatan Benli, PCR'lerine bakmaktan ziyade toplu alanlarda ders veren öğretmenlerin bir an önce aşılanmalarını sağlamak istediklerini dile getirdi.

Okullarda yüz yüze eğitimin sağlıklı devam edebilmesi için aşılanmanın önemine dikkati çeken Benli, "Bilim öğreten insanların bilime inanması gerekiyor. Aşılanmamalarını düşünemiyorum ama aşılanmak istemeyen bir öğretici kesimimiz maalesef var. Bunları da hızlı bir şekilde aşılamayı arzu ediyoruz." dedi.

Benli, devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde aşının randevulu yapıldığını ayrıca aynı gün içinde aşı randevusu alınabildiğini, kentin çeşitli yerlerine kurulan çadırlarda ve aile sağlığı merkezlerinde ise randevusuz aşı yapıldığını belirtti.

Şu an hastane yükünün arttığını vurgulayan Benli, "Bu artık işin kritik noktaya gittiğini gösteriyor. Lütfen Kayseri'de tedbirlere dikkat edelim. Aşının ardından insanlarda sanki aşı tamamen koruyormuş gibi bir yaklaşım oluştu. Aşılanan insanlar bir yere gidince maskeyi çıkarmaya başladı. Aşı, yüzde yüz korumaz. Çelik yelek giymiş olabilirsiniz, korunma kalkanını takmış olabilirsiniz ama kurşunun önüne de atlamaya gerek yok. Bunun için dikkat etmekte fayda var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin