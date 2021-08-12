Aşılamada mavi kategorideki İzmir'de hedef 18-39 yaş grubu
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Aşılamada mavi kategorideki İzmir'de hedef 18-39 yaş grubu

Aşılamada mavi kategorideki İzmir'de hedef 18-39 yaş grubu
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik aşılamada mavi kategorideki kentler arasında yer alan İzmir'de İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, elde edilen bu oranı daha da artırmak için başta 18-39 yaş grubundaki vatandaşlar olmak üzere kırsal mahalleler için özel çalışma başlattı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik aşılamada mavi kategorideki kentler arasında yer alan İzmir'de İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, elde edilen bu oranı daha da artırmak için başta 18-39 yaş grubundaki vatandaşlar olmak üzere kırsal mahalleler için özel çalışma başlattı.

Sağlık Bakanlığının 24-30 Temmuz haftasına ait verilerine göree, 100 binde görülen Kovid-19 vaka sayısının en az olduğu ikinci kent olan İzmir'de salgınla mücadele devam ediyor.

Denetimlerin sürdüğü şehirde vatandaşlar Sağlık Bakanlığının başlattığı aşılama çalışmalarına ilgi gösteriyor. Kent genelindeki hastanelerde sabahın erken saatlerinden gece saatlerine kadar aşı çalışmaları yürütülüyor.

Aşılanma oranı 11 Ağustos itibariyle yüzde 77,3'e ulaşan kentte 5 milyon 290 bin 826 doz aşı uygulandı. Bu aşıların 2 milyon 698 bin 89'u birinci doz, 2 milyon 112 bin 728 ise ikinci doz, geri kalanı ise üçüncü doz olarak yapıldı.

Salgının başından bu yana virüsle ara vermeden mücadele eden İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aşılanmanın arttırılması için kırsal kesimdeki mahallelerde ve aşılama oranının yüzde 60 oranında seyrettiği 18-39 yaş grubundaki vatandaşlara ulaşmak için çalışmalar yapmaya başladı.

"İzmir'de 495 bin doz aşı stoğumuz var"

İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, AA muhabirine, İzmirlilerin Kovid-19 salgınında sağlık çalışanlarına büyük destek verdiğini belirtti.

Aşılama çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Öztop, "Halen 495 bin doz aşı stokumuz bulunuyor. Sağlık Bakanlığımız bu konuda bize destek veriyor. Hastanelerinizde aşılama çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımız aşılarını yaptırma konusunda çok duyarlılar. 18-39 yaş grubunda aşılama oranı yüzde 60 civarında. Onun dışındaki yaş grupların da aşılama oranı yüksek." dedi.

Öztop, salgınla mücadelede aşılananın yanı sıra maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Kent genelinde aşılanma oranını yükseltmek için çalışmayı sürdürdüklerini dile getiren Öztop, şunları kaydetti:

"Artan vaka rakamlarına bağlı olarak İzmir'de de vaka sayımız arttı. Salgınla mücadelede kırsal nüfusun yoğun olduğu 12 ilçemizde ilçe sağlık müdürlüğü ekiplerimiz muhtarlarla görüşüyor. İnsanların yoğun oldukları kahvehane, tarla ve bahçelerde vatandaşları aşılamaya başladık. Ekiplerimiz aşılamayla ilgili onların kafalarındaki sorulara yanıt veriyorlar. Diğer bir yaş grubu olarak ise 18-39 yaş grubundaki vatandaşlar için çalışma yapıyoruz. Kamu spotları hazırlatıldı. Bakanlığımız da bu çalışmaları yapıyor. Bu yaş grubundaki kişiler sosyal hayatta en hareketli olan yaş grubu. Üniversiteler açılmadan önce mutlaka öğrenciler, mutlaka aşılarını yaptırmalı. Kovid-19 ile mücadele de bu yaş grubunda da aşı oranını yüzde 75 seviyesine çıkarılması lazım."

Öztop, aşılama konusunda verdiği destek için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e teşekkür etti.

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Aşılamada mavi kategorideki İzmir'de hedef 18-39 yaş grubu
Aşılamada mavi kategorideki İzmir'de hedef 18-39 yaş grubu
Aşılamada mavi kategorideki İzmir'de hedef 18-39 yaş grubu
Aşılamada mavi kategorideki İzmir'de hedef 18-39 yaş grubu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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