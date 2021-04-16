Aşılamada hızlı olmakla övünen Şili'de koronavirüs vakaları tekrar yükselişe geçti

Şili, birkaç ay öncesine kadar aşılamada çok iyi bir performans sergilemekle övünürken son günlerde koronavirüs krizinin tekrar şiddetlenmesiyle yüz yüze geldi.

Şili, birkaç ay öncesine kadar aşılamada çok iyi bir performans sergilemekle övünürken son günlerde koronavirüs krizinin tekrar şiddetlenmesiyle yüz yüze geldi.

9 Nisan'da ülke günlük 9 bin koronavirüs vakasıyla yeni bir rekor kırdı.

Bir önceki zirve ise geçen haziran ayında 7 bin vaka ile olmuştu.

Yoğun bakım üniteleri tekrar yoğun bir döneme girdi; bu yüzden ülke sınırlarını ikinci defa kapattı. Şili'ye sadece oturma izni olanlar giriş yapabilirken ülkenin 18 milyonluk nüfusu dışarı çıkamıyor.

Şili Sağlık Bakanı Enrique Paris, durumun endişe verici olduğunu aktararak, "Pandemide kritik bir döneme giriyoruz. Kendinize, sevdiklerinize ve ailelerinize çok dikkat edin" dedi.

Peki ülkede aşılamanın iyi bir durumda olmasına rağmen tekrar vakaların yükselmesine ne yol açtı?

Çok sayıda kişi Şili Devlet Başkanı Sebastián Piñera hükümetini koronavirüs kısıtlamalarını erken kaldırmakla suçluyor.

2020'de mart ayından kasıma kadar ülke sınırları kapalı kaldı, katı sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı.

Kasım ayında yedi günlük ortalamalar 1.300 vakaya düşünce sınırlar tekrar açıldı, Şililere daha rahat seyahat etmeleri için izin verildi.

Restoranlar, mağazalar ve tatil beldeleri açıldı.

Ancak aşılama hızlı olsa bile sadece aralık ayının sonunda sağlık çalışanları ve 90 yaş üzerindekilerin aşılanması gerçekleştirilmişti.

Bu yüzden ocak ve şubat ayında çok sayıda Şilili akrabaları, aileleri ve arkadaşlarıyla tatil için görüştüklerinde henüz daha aşılanmamışlardı.

Brezilya'da oluştuğu düşünülen mutant virüslerin ülkeye varması da sorunu büyüttü.

İkinci doz aşı olanların sayısı düşük

Pontifical Catholic Üniversitesi'nden Dr. Susan Bueno en önemli etmenin varyant virüs olduğunu düşünüyor.

Bueno'ya göre ayrıca maske takmak, el yıkamak gibi temel kurallar da yaz aylarında ihmal edildi.

Bueno, aynı zamanda ikinci doz aşıları vurulmanın kritik önemde olduğunun altını çizdi.

Verilere göre Şili'de 7,4 milyon kişi aşının ilk dozunu olsa da ikinci dozda bu veri 4,3 milyon kişide kaldı.

Ülkenin yüzde 93'ü Çin'de üretilen CoronaVac aşısını vuruldu.

Şili Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma CoronaVac aşısının ikinci dozdan iki hafta sonra koruyuculuğunun yüzde 56,5 olduğunu ortaya koydu.

Şili Üniversitesi rektörü Ennio Vivaldi, düzenlediği basın toplantısında ilk doz CoronaVac aşısının neredeyse hiçbir etkisinin olmadığını söyledi.

Kimi Şililer, hükümetin ikinci dozun önemli olduğu konusunda başarılı bir iletişim gerçekleştirmediği görüşünde.

BBC'ye konuşan Şili vatandaşı María González, aşının etkili olabilmesi için iki dozu da almış olmanın hükümet tarafından iyi anlatılamadığını dile getirdi.

González, "Aşının tam olarak çalışabilmesi için iki doz alınmalı. O zaman bile yine sosyal mesafe ve diğer güvenlik önlemlerine uymak gibi konularda dikkatli olmalıyız" yorumunda bulundu.