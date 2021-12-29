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Aşılamada Düzce, İstanbul'u geçti

Aşılamada Düzce, İstanbul'u geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan aşılama çalışmaları kapsamında Düzce, megakent İstanbul'u geride bırakarak yüzde 75.3'e yükseldi.

İSTANBUL (İHA) - Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan aşılama çalışmaları kapsamında Düzce, megakent İstanbul'u geride bırakarak yüzde 75.3'e yükseldi.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan aşılama çalışmaları kapsamında 1. Doz aşılamada yüzde 90'u geçen Düzce'de, 2. Doz aşılama çalışmaları da İl Sağlık Müdürlüğü'nün uyguladığı aşı seferberliği ile yüzde 75'leri geçtiğimiz günlerde geçerek mavi şehirler arasına girdi. Mega kent İstanbul ile birlikte aynı anda 2. Doz aşılama çalışmalarında mavi şehirler arasına giren Düzce, İstanbul'u geride bıraktı. Düzce yüzde 75,3'ü görürken, İstanbul yüzde 75,2'de kaldı. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Düzce'de aşı seferberliği devam ederken, aşı vatandaşların ayağına gitmeye devam ederek aşılama yüzdesinin hızla artması bekleniyor.

(Enes Bektaş/İHA)

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