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'Aşılama yaşı mecburen inecek'

Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Güncel
'Aşılama yaşı mecburen inecek'

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi, "Çocuklar; kreşlerde, okullarda virüse yakalanabiliyorlar ve bunu hem kendi yaşıtlarına hem de eve gidip annesine-babasına, evdeki kardeşlerine bulaştırabiliyorlar.

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi, "Çocuklar; kreşlerde, okullarda virüse yakalanabiliyorlar ve bunu hem kendi yaşıtlarına hem de eve gidip annesine-babasına, evdeki kardeşlerine bulaştırabiliyorlar. Aşılama yaşı aşağılara doğru mecburen inecek gibi görünüyor" dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çiftçi, çocukların da Covid-19'dan etkilendiğini belirterek, "Erişkinler kadar değil elbette ama bu hastalığa yakalanan, hastaneye yatması gereken, maalesef hayatını kaybeden çocuklar da oluyor. Bir de çocuklarda erişkinlerden daha farklı olarak 'multisistem inflamatuvar sendromu' dediğimiz bir klinik tablo görüyoruz. Bu da sonuçta çocukların hayatını riske atıyor. Onun için çocukların da korunması gerekiyor" diye konuştu.

'AŞILAMA YAŞI MECBUREN İNECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR'

Prof. Dr. Çiftçi, her aşının istenmeyen birtakım yan etkilerinin olabileceğini belirterek, "Ama yapılan çalışmalar aşıların çocuklarda hem etkili hem de güvenli olduğunu gösteriyor. Birtakım istenmeyen etkiler olmakla birlikte bunlar aşılamayı durdurmamız için gerekecek önemde değiller. Çocukların hastalığı bulaştırdığını biliyoruz. Bunun çok sayıda örneği var. Bu kanıtlandı. Çocuklar; kreşlerde, okullarda virüse yakalanabiliyorlar ve bunu hem kendi yaşıtlarına hem de eve gidip annesine-babasına, evdeki kardeşlerine bulaştırabiliyorlar. Korunmak için toplu aşılama yapılabilir mi; biz salgını kontrol altına alamazsak giderek daha fazla çocuğu aşılamak durumunda kalacağız ve aşılama yaşı aşağılara doğru mecburen inecek gibi görünüyor. Çocuklarda aşılamayı zaten konuşuyoruz. Bütün dünya bunu konuşuyor. Şu anda dünyanın pek çok bölgesinde özellikle gelişmiş ülkelerde 12 yaş üzerindeki çocukların aşılandığını biliyoruz. Onun dışında daha küçük yaştaki çocukları aşılayan ülkeler var. Örneğin; Küba 2 yaşından itibaren, Çin 3 yaşından itibaren çocukların aşılamasını gerçekleştiriyor" dedi.

'ÇOCUKLARIN ÇEVRESİNDE ZIRH OLUŞTURALIM'

Prof. Dr. Çiftçi, Biontech aşısının 5-11 yaş arasındaki çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin çalışmasını hatırlatarak, "Bu çalışma aşının etkili ve güvenli olduğunu gösteriyor ve daha küçük yaşlara da ve sonuçta 6 aydan büyük çocuklarla ilgili çalışmalarının da olduğunu biliyoruz. Sonuç olarak bu virüs her yaştaki çocuğu maalesef etkiliyor. Örneğin; bizim şu an hastanemizde koronavirüs nedeniyle yatan 2 aylık bebeğimiz var ama bebekleri aşılamak için biraz erken olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bu konuda yeterince çalışma henüz yok ama eninde sonunda bunu konuşuyor hale geleceğiz. Bizim ondan önce yapmamız gereken daha büyüklerin aşılanması konusunda mesafe kat etmek. Bu yolda hızla ilerliyoruz; ama mutlaka erişkinlerin aşılanması gerekiyor. Çocuğu olan anne ve babaların aşılanması gerekiyor. Öğretmenlerin, okullarda çalışan kişilerin öncelikle aşılanması gerekiyor ki aşılayamadığımız çocukların çevresinde bir koza gibi zırh oluşturalım ve virüsün çocuklara ulaşmasını engelleyelim" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Son Dakika Haberleri
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