Aşılama ve Küpeleme Çalışmaları Devam Ediyor

Sivas İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri küçükbaş hayvanlarda küpeleme ve aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından programa alınan her yıl uygulanan 'Hayvan Hastalıkları ile Mücadele' ve 'Koyun-Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi' yönetmeliği kapsamında Sivas merkez ve ilçelerinde aşılama ve küpeleme çalışmaları ücretsiz olarak devam ediyor.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldızı katılımı ile Yassıcabel köyünde kuzulara ve oğlaklara kulak küpeleri uygulanırken tespit edilen hayvanlar kayıt altına alındı. Hayvanlarda atık yaparak büyük maddi zararlara yol açan ayrıca insanlara da bulaşabilen bir zoonoz hastalık olan Brusella hastalığına karşı 3-6 aylık dişi kuzulara ve son yıllarda görülen koyun-keçi vebası ile mücadele amacıyla dişi ve erkek kuzulara PPR aşısı uygulandı. - SİVAS