Aşılama uygulamasında hızlı davranılırsa turizm gelirleri artabilir
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Aşılama uygulamasında hızlı davranılırsa turizm gelirleri artabilir

Aşılama uygulamasında hızlı davranılırsa turizm gelirleri artabilir
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Enuygun Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Erol, geçen yıl turizm gelirlerinin 12 milyar dolara gerilediğini belirterek, "Bu yıl aşılama uygulamasında hızlı davranır ve salgınının kontrolünde de başarılı olursak, turizm gelirlerimizi artırabilir, İtalya, İspanya, Yunanistan gibi rakip ülkeleri...

Enuygun Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Erol, geçen yıl turizm gelirlerinin 12 milyar dolara gerilediğini belirterek, "Bu yıl aşılama uygulamasında hızlı davranır ve salgınının kontrolünde de başarılı olursak, turizm gelirlerimizi artırabilir, İtalya, İspanya, Yunanistan gibi rakip ülkeleri geride bırakabiliriz." ifadelerini kullandı.

Erol, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyada güvenli seyahat arayışı ve aşı pasaportlarının konuşulduğu şu günlerde, Türkiye'de turizm ve havayolu çalışanlarının aşılanmaya başlanmasının önemini vurguladı.

Aşılanmanın ülke turizmi açısından büyük fırsatlar doğurabileceğine dikkati çeken Erol, "2019 yılında ülkemizdeki cari açığın neredeyse tamamını turizm geliriyle karşılamıştık. Bu yıl aşılama çalışmalarını hızlandırırsak, geçtiğimiz yıl kayıpla kapadığımız sezonu, bu yıl çok daha yukarıları çekebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Erol, şunları kaydetti:

"Tüm araştırmalar aşının turizmin eski günlerine kavuşması için önemli bir araç olduğunu gösteriyor. İnsanlar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemlerinin alındığı, personelinin aşı olduğu otellere gitmek istiyor. Turizm Bakanlığı geçen yıl Güvenli Turizm Sertifikası uygulaması başlamıştı. Bu belge 166 kritere bakılarak veriliyor. Enuygun'da da buna paralel olarak yıl boyunca en çok koronavirüs önlemi alan oteller sayfası arandı. Bu yıl otellerdeki bu güvenlik önlemlerine, havayolları ve turizm çalışanlarının aşılanması da eklendi. Umarım bu yaz turizmde daha kazançlı günler geçiririz. 2019 yılında turizm gelirlerimiz 34 milyar doları geçmiş, 2020 yılında ise 12 milyar dolara düşmüştü. Bu yıl aşılama uygulamasında hızlı davranır ve salgınının kontrolünde de başarılı olursak, turizm gelirlerimizi arttırabilir, İtalya, İspanya, Yunanistan gibi rakip ülkeleri geride bırakabiliriz."

Enuygun.com olarak salgınla geçen bir yıl içerisinde ürünlerinde kullanıcı kolaylığı ve memnuniyeti sağlayacak pek çok ürünü hizmete aldıklarını belirten Erol, "Uçak biletinde Türkiye'de ilk olarak bizim başlattığımız Akıllı Aktarma uygulamasını otobüs bileti için de başlatıyoruz. İş birlikleriyle binlerce oteli daha bünyemize ekledik, otel çeşitliliğimizi arttırdık. Seyahat sigortası paketlerimizin içine Kovid-19 ile ilgili güvenceleri de ekliyoruz. Kullanıcılarımızın seyahatle ilgili her türlü teknolojik gelişmeleri yakından yakalayabilecekleri daha birçok yenilik için de çalışmalarımızı hızlandırdık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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