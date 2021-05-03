Aşılama tam kapanmada da aralıksız sürüyor
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Aşılama tam kapanmada da aralıksız sürüyor

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - Haberler | Sağlık

Aşılama tam kapanmada da aralıksız sürüyor Aşı randevusu olanlar kısıtlamadan muaf Korona virüsüyle mücadele kapsamında toplumsal bağışıklığı kazandırmak için sürdürülen aşlama çalışması 17 günlük tam kapanma sürecinde de aralıksız devam ediyor.

Aşılama tam kapanmada da aralıksız sürüyor

Aşı randevusu olanlar kısıtlamadan muaf

KIRKLARELİ - Korona virüsüyle mücadele kapsamında toplumsal bağışıklığı kazandırmak için sürdürülen aşlama çalışması 17 günlük tam kapanma sürecinde de aralıksız devam ediyor.

Korona virüsüne karşı toplumsal bağışıklığı kazandırılması amacıyla sürdürülen aşılama çalışması 17 günlük tam kapanma döneminde de aralıksız devam ediyor.

Kırklareli'nde Sağlık Bakanlığı aşılama takvimine göre risk grubunda sisteme tanımlanan vatandaşlar randevularını alarak Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ya da aile sağlığı merkezlerine giderek aşısını oluyor.

Kısıtlamada aşılama engel değil

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşısını olan Ali Kemal Olgun tam kapanmada sürecinde aşılama çalışmasının devam ettiğini belirterek "Uzun zamandır bugünü bekliyordum ve aşı için sıram geldi aşımı oldum. Kısıtlamada aşılama çalışması engel değil. Randevumu aldım ve randevuma ait kağıdımı çıkardım aşı için geldim. Herkes aşılama sırası geldiğinde aşısını olsun, kısıtlama engel değil" dedi.

Kırklareli'nde 158 bin 791 kişi aşılanırken bugün itibari ile ülke genelinde aşı olan kişi sayısı 23 milyon 326 bin 830 kişi oldu.

Sağlık Bakanlığına ait "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" adresinde yer alan haritada toplam sayı dakikada bir, illere göre dağılım ise 10 dakikada bir güncelleniyor

Aşı için hastaneler haftanın 7 günü 00.00'a kadar, Aile sağlığı merkezleri ise hafta içi mesai saatleri içinde hizmet veriyor.

Aşılama tam kapanmada da aralıksız sürüyor
Aşılama tam kapanmada da aralıksız sürüyor
Aşılama tam kapanmada da aralıksız sürüyor
Aşılama tam kapanmada da aralıksız sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI

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