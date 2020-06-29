Aşılama takviminde değişiklik yapıldı Sağlık Bakanlığınca aşılama takviminde değişiklik yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca aşılama takviminde değişiklik yapıldı.

Edirne Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilköğretim 1. ve 8.sınıf okul çağı aşılamalarının, Bağışıklama Danışma Kurulu tavsiyesi doğrultusunda 3 Haziran 2020 tarihinde değiştirilerek aile hekimliği birimlerinde uygulanmasına karar verildi.

Yapılan değişiklikle ilköğretim 1. sınıfta okullarda uygulanan KKK (kızamık, kızamıkçık, kabakulak) ve DaBT-İPA (difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci) aşıları, 1 Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 48. ayına girmiş olan tüm çocuklara, 8.sınıfta okullarda uygulanan Td aşısı da (Tetanoz, Difteri) 1 Temmuz 2007 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 13 yaşına (156.ay) girmiş olan tüm çocuklara aile hekimliği birimlerinde uygulanacak.

1 Temmuz 2016 tarihinden önce doğmuş ve halen ilköğretime başlamamış olan çocukların KKK ikinci dozu ve DaBT-İPA aşısı 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerinde yine okullarda uygulanacak.

Yeni uygulama 1 Temmuz 2020 itibariyle başlayacak.

Açıklamada, ebeveynlerin, çocuklarının aşılanma bilgilerini aile hekimlerine başvurarak kayıtlardan ve aşı kartlarından takip etmeleri, çocukların aşılanma zamanı geldiğinde gecikmeksizin aile hekimliği birimlerine başvurmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA