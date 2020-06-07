Aşılama takviminde değişiklik yapıldı
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Aşılama takviminde değişiklik yapıldı

Sağlık Bakanlığınca, ilköğretim 1. ve 8. sınıf okul çağı aşılamalarının, Bağışıklama Danışma Kurulu tavsiyesi doğrultusunda, Aile Hekimliği Birimlerinde uygulanmasına karar verildi.

Aşılama takviminde değişiklik yapıldı
07.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:29

Sağlık Bakanlığınca, ilköğretim 1. ve 8. sınıf okul çağı aşılamalarının, Bağışıklama Danışma Kurulu tavsiyesi doğrultusunda, Aile Hekimliği Birimlerinde uygulanmasına karar verildi.

Bakanlık tarafından 81 il sağlık müdürlüğüne gönderilen yazıyla aşılama takviminde değişikliğe gidildi.

Buna göre, ilköğretim 1. ve 8. sınıf okul çağı aşılamaları, Bağışıklama Danışma Kurulu tavsiyesi doğrultusunda, 3 Haziran 2020 tarihinde değiştirilerek Aile Hekimliği birimlerinde gerçekleştirilecek.

İlköğretim 1. sınıfta KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) aşısının 2. dozu ve DaBT-İPA (Difteri, Boğmaca, Tetanos, Çocuk Felci) aşısının pekiştirme dozu, 8. Sınıfta da Td (Tetanoz, Difteri) aşısının pekiştirme dozu uygulanıyor.

Yapılan değişiklikle ilköğretim 1.sınıfta okullarda yapılan KKK ve DaBT-İPA aşıları, 1 Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 48. ayına girmiş olan tüm çocuklara Aile Hekimliği birimlerinde yapılacak.

İlköğretim 8. sınıfta okullarda uygulanan Td aşısı da 1 Temmuz 2007 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 13 yaşına (156. ay) girmiş olan tüm çocuklara aile hekimliklerince enjekte edilecek.

Yeni uygulama 1 Temmuz 2020 itibarıyla başlayacak

Uygulama, 1 Temmuz 2020 itibarıyla başlayacak. Bu tarihten önce doğmuş ve halen ilköğretime başlamamış olan çocukların KKK ikinci dozu ve DaBT-İPA aşısı 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerinde yine okullarda uygulanacak.

Ebeveynlerin, çocuklarının aşılanma bilgilerini aile hekimlerine başvurarak kayıtlardan ve aşı kartlarından takip etmeleri, çocuklarının aşılanma zamanı geldiğinde gecikmeksizin aile hekimliği birimlerine başvurmaları gerekiyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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