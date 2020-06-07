Aşılama takviminde değişiklik yapıldı
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Aşılama takviminde değişiklik yapıldı

SAĞLIK Bakanlığı'nca, 81 il sağlık müdürlüğüne gönderilen yazıyla, aşılama takviminde değişiklikler yapıldığı açıklandı.

Aşılama takviminde değişiklik yapıldı
07.06.2020 11:08 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:08

SAĞLIK Bakanlığı'nca, 81 il sağlık müdürlüğüne gönderilen yazıyla, aşılama takviminde değişiklikler yapıldığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilköğretim 1 ve 8'inci sınıf okul çağı aşılamalarının, Bağışıklama Danışma Kurulu tavsiyesi doğrultusunda 3 Haziran 2020 tarihinde değiştirilerek Aile Hekimliği Birimlerinde uygulanmasına karar verildiği bildirildi. İlköğretim 1'inci sınıfta KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) aşısının 2'nci dozu ve DaBT-İPA (Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Çocuk Felci) aşısının pekiştirme dozu, 8'inci sınıfta da Td (Tetanoz, Difteri) aşısının pekiştirme dozunun uygulandığı anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan değişiklikle  ilköğretim 1'inci sınıfta okullarda uygulanan KKK ve DaBT-İPA aşıları, 1 Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 48'inci ayına girmiş olan tüm çocuklara Aile Hekimliği Birimlerinde uygulanacak. İlköğretim 8'inci sınıfta okullarda uygulanan Td aşısı 1 Temmuz 2007 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 13 yaşına (156.ay) girmiş olan tüm çocuklara Aile Hekimliği Birimlerinde uygulanacak. 1 Temmuz 2016 tarihinden önce doğmuş ve halen ilköğretime başlamamış olan çocukların KKK ikinci dozu ve DaBT-İPA aşısı 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerinde yine okullarda uygulanacak."

Açıklamada, ebeveynlerin, çocuklarının aşılanma bilgilerini aile hekimlerine başvurarak kayıtlardan ve aşı kartlarından takip etmeleri, çocukların aşılanma zamanı geldiğinde gecikmeksizin aile hekimliği birimlerine başvurmaları gerektiği belirtildi.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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