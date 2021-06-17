Aşılama süreci hızlandı vatandaşlar kuyruk oluşturdu
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Aşılama süreci hızlandı vatandaşlar kuyruk oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Haberler | Sağlık

Aşılama süreci hızlandı vatandaşlar kuyruk oluşturdu Gecenin ilerleyen saatlerinde hastanelere akın eden vatandaşlar aşı için sıraya girdi Aşılama sigortalı işçiler ile memurların ve meslek gruplarının aşılama programına alınmasıyla birlikte İstanbul'daki hastanelerde aşı kuyrukları oluşmaya...

Aşılama süreci hızlandı vatandaşlar kuyruk oluşturdu

Gecenin ilerleyen saatlerinde hastanelere akın eden vatandaşlar aşı için sıraya girdi

İSTANBUL - Aşılama sigortalı işçiler ile memurların ve meslek gruplarının aşılama programına alınmasıyla birlikte İstanbul'daki hastanelerde aşı kuyrukları oluşmaya devam ediyor. Vatandaşların gecenin ilerleyen saatlerine kadar hastanelerde aşı olmak için sıraya girdiği görüldü.

15 Haziran'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamada COVID-19 virüsüne karşı aşılama programında sigortalı çalışanların, memurların ve meslek gruplarının aşı sırasının geldiği duyurmuştu. Yapılan açıklama sonrasında aşılama sürecinin hızlanmasıyla birlikte vatandaşların aşı olmak için hastanelerde kuyruk oluşturduğu görüldü. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşılamaya hızlı şekilde devam ediliyor.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine aşı olmak için gelen 25 yaşındaki Emre Tunç, "Biontech oldum ben. Biontech'e daha çok güvendiğim için. Şu an gayet iyi hissediyorum hiçbir sorun yok ağrı, sızı yok. Ama biraz bekliyoruz hastanede çünkü iğnenin yan etkisi olabilir reaksiyon olabilir. Şu an bekliyoruz hiçbir sıkıntı yok. Gayet çok güzel çok rahat geçti. Herkese de tavsiye ediyorum aşı olmayı. Annem de Biontech oldu hiçbir sorun olmadı onda. O yüzden bende ona güvenerek oldum hiçbir sorun olmadığı için kendimce ikna oldum"

Aşı olan vatandaşların hastane bahçesinde beklediği görülürken aşı olacaklarında uzun kuyruklar oluşturduğu anlar kameralara yansıdı.

Aşılama süreci hızlandı vatandaşlar kuyruk oluşturdu
Aşılama süreci hızlandı vatandaşlar kuyruk oluşturdu
Aşılama süreci hızlandı vatandaşlar kuyruk oluşturdu
Aşılama süreci hızlandı vatandaşlar kuyruk oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has

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