Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da vaka sayılarında düşüş yaşandı
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Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da vaka sayılarında düşüş yaşandı

Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da vaka sayılarında düşüş yaşandı
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Nüfusa göre aşılama oranının yüksek seviyede olduğu Trakya'da, vaka sayılarında düşüş yaşandı.

Nüfusa göre aşılama oranının yüksek seviyede olduğu Trakya'da, vaka sayılarında düşüş yaşandı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye geneli aşılama yüzdesinde Edirne 3'üncü, Kırklareli 4'üncü, Tekirdağ 8'inci sırada yer alıyor.

Aşılamanın başlamasından bugüne kadar Edirne'de 620 bin 412, Kırklareli'nde 524 bin 230, Tekirdağ'da 1 milyon 331 bin 110 olmak üzere, Trakya'da toplam 2 milyon 475 bin 752 doz aşı yapıldı.

7-13 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, bir önceki haftaya kıyasla Trakya'da düşüş gösterdi.

Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 191,51 olan Edirne'de, son verilere göre bu rakam 74,06'ya geriledi.

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, AA muhabirine, mobil sağlık ekiplerinin il ve ilçe merkezleri, köyler, fabrikalar ve yazın da sahillerde aşılamaya devam ettiğini söyledi.

Hastanelerde 24.00'e kadar aşılamanın sürdüğünü belirten Yıldırım, "Kapıkule Sınır Kapısı'nda gece saatlerine kadar aşılama yapılıyor. Aşılamanın elbette faydasını gördük. Yüzde 85'e yaklaşan bir aşılama oranımız var. Vatandaşlarımız da teveccüh ediyorlar. Bu vesileyle aşısını yaptıran vatandaşlarımıza ve aşıları yapan sağlık personelimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 3. doz aşıyla ilgili açıklama yaptığını hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Özellikle 2 doz inaktif aşı yaptıran vatandaşların 3. doz aşısını da olması lazım. 3. doz çok önemli çünkü aşıyla bir antikor seviyesi oluşuyor. Daha yükseğe çıkıp uzun süre kalması için hatırlatıcı bir doz yaptırmak lazım, o da 3. dozdan geçmekte. O yüzden tüm vatandaşlarımıza 3. doz hakkı çıktıysa muhakkak en kısa sürede yaptırmalarını tavsiye ediyoruz ve bekliyoruz. Aslında tedbirler hep aynı. Aşımızı olsak da özellikle kapalı alanlarda maske takmaya, sosyal mesafemizi korumaya ve hijyenimize dikkat etmeye devam etmemiz lazım."

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de aşılama oranı yüksek iller arasında olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Aşılama oranının artması ile vaka sayılarında bir gerileme olduğunu anlatan Cerit, tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Kentte 524 bin 230 doz aşı yapıldığını aktaran Cerit, 3. doz aşılama çalışmalarının da hızla devam ettiğini bildirdi.

Trakya'da son aylardaki vaka sayısı değişimi ise şöyle:

12-18 Haziran19-25 Haziran26 Haziran-2 Temmuz

3-9 Temmuz10-16 Temmuz17-23 Temmuz24-30 Temmuz31 Temmuz-6 Ağustos7-13 Ağustos
Edirne12,5111,2812,5111,0424,5263,47159,65191,5174,06
Kırklareli34,5631,7927,0927,9234,4849,4994,54119,7756,12
Tekirdağ40,6137,7434,1327,7520,8827,2567,9093,9684,82

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da vaka sayılarında düşüş yaşandı - Haberler
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