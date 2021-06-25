Aşılama oranında Türkiye birincisi olan Edirne'de aşı merkezlerinde yoğunluk sürüyor
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Aşılama oranında Türkiye birincisi olan Edirne'de aşı merkezlerinde yoğunluk sürüyor

Aşılama oranında Türkiye birincisi olan Edirne'de aşı merkezlerinde yoğunluk sürüyor
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılama oranı en yüksek 10 il arasında 1. sırada yer alan Edirne'de aşı merkezlerinde yoğunluk sürüyor.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilere göre Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılama oranı en yüksek 10 il arasında 1. sırada yer alan Edirne'de aşı merkezlerinde yoğunluk sürüyor.

Kentte, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Aşı Uygulama Merkezi ile aile sağlığı merkezlerinde vatandaşlara aşıları yapılıyor.

Ekipler evde bakım gerektiren 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ile engelli vatandaşları da evlerine giderek aşılıyor.

Aşılama oranı en yüksek il olan Edirne'de 18 yaş ve üzeri kişilerin aşılanmaya başlamasıyla aşı merkezlerinde zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Vatandaşlardan Hilal Eskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sırasının gelmesiyle hemen randevu alıp aşı olduğunu belirtti.

Salgından kurtulmak için Türkiye'de herkesin aşı yaptırması gerektiği anlatan Eskin, "18 yaş üstüne aşıların açılmasıyla aşımızı yaptırdık. Ben sırası gelen herkesin aşılarını yaptırmasını tavsiye ediyorum. Aşı olurken bir acı da hissetmedim. Hayırlı olsun." dedi.

Çağatay Kurtaran (19) ise aşısını yaptırdığını ve kendisini çok iyi hissettiğini anlattı.

Aşılama oranının artmasıyla artık dersleri sınıfta yapabileceklerini ifade eden Kurtaran, "Aşımı yaptırdığıma seviniyorum. Artık okulda derslerimiz de başlayacak." dedi.

Aşılama oranında Türkiye birincisi olan Edirne'de aşı merkezlerinde yoğunluk sürüyor
Aşılama oranında Türkiye birincisi olan Edirne'de aşı merkezlerinde yoğunluk sürüyor
Aşılama oranında Türkiye birincisi olan Edirne'de aşı merkezlerinde yoğunluk sürüyor
Aşılama oranında Türkiye birincisi olan Edirne'de aşı merkezlerinde yoğunluk sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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Aşılama oranında Türkiye birincisi olan Edirne'de aşı merkezlerinde yoğunluk sürüyor - Haberler
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