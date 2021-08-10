Aşılama oranı yüksek illerden Edirne'de aşı uygulamaları randevusuz yapılmaya devam ediyor

Nüfusa oranla Kovid-19 aşılama oranı en yüksek 3. il olan Edirne'de, aşı uygulamalarının randevusuz olarak devam ettiği bildirildi.

Nüfusa oranla Kovid-19 aşılama oranı en yüksek 3. il olan Edirne'de, aşı uygulamalarının randevusuz olarak devam ettiği bildirildi.

Edirne Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı uygulama çalışmalarının hızlı şekilde sürdüğü belirtildi.

Sırası gelen vatandaşlara aşı olma çağrısı yapılan açıklamada, "İlimizde aile hekimlerimiz ve ilçe sağlık müdürlüklerimize bağlı ekiplerimiz tarafından aynı gün içinde randevusuz aşı yapılmaktadır. Hastanelerimiz de ise randevusuz gelen vatandaşlarımıza, ekiplerimiz tarafından aynı güne randevu verilerek aşıları yapılmaktadır." denildi.

Edirne'de, salgınla mücadele kapsamında 14 Ocak'tan bugüne kadar 563 bin 89 Kovid-19 aşısı uygulandı.

Aşı uygulamalarının başarıyla sürdüğü Edirne, en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı yüzde 81,2'lik oranla Türkiye'de en yoğun aşılama yapılan iller arasında 3. sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar