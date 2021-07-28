Aşılama oranı yüksek illerden Edirne'de 18-30 yaş grubundakilere aşı olmaları çağrısı yapıldı
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Aşılama oranı yüksek illerden Edirne'de 18-30 yaş grubundakilere aşı olmaları çağrısı yapıldı

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, Kovid-19'a karşı aşılama oranı en yüksek iller arasında yer alan Edirne'de, özellikle 18-30 yaş grubundakilere aşı olmaları çağrısında bulundu.

İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, Kovid-19'a karşı aşılama oranı en yüksek iller arasında yer alan Edirne'de, özellikle 18-30 yaş grubundakilere aşı olmaları çağrısında bulundu.

Yıldırım, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki aşı uygulama biriminde gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede aşının önemli bir silah olduğunu söyledi.

Kentte aşılama çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Edirne halkımız çok duyarlı. Aşılarını oluyorlar. Olmaya devam ediyorlar. Biz özellikle 18 ve 30 yaş grubundaki genç kardeşlerimizin aşıya daha fazla teveccüh etmelerini istiyoruz." dedi.

Sırası gelen herkesi aşı olmaya davet eden Yıldırım, salgın tedbirlerine de titizlikle riayet edilmesi uyarısında bulundu.

Yıldırım, Edirne'nin aşılamadaki başarısını daha yukarı seviyelere taşımak istediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Aşı, koronavirüsün bulaşmasını engellemeyebilir. Ama aşı sizin hasta olup yoğun bakıma yatmanızı, ölmenizi engeller. Zaten sağlıkta kuraldır. Eğer hastalık sizi öldürmüyorsa, şifa edip iyileşebiliyorsanız ortada sorun kalmayacaktır. Pandemi bitecektir. Sırf bu yüzden kesinlikle hepimizin aşılarını olması lazım. Özellikle 18-30 yaş arasındaki genç kardeşlerimizin daha sağlıklı, mutlu ve sosyal günleri görmeleri için muhakkak aşılarını olmaları gerekiyor."

Yıldırım, Kapıkule Sınır Kapısı'nda kurulan mobil aşı uygulama birimine de gurbetçiler başta olmak üzere Edirnelilerin ilgi gösterdiğini ifade etti.

Aşılama oranı yüksek illerden Edirne'de 18-30 yaş grubundakilere aşı olmaları çağrısı yapıldı
Aşılama oranı yüksek illerden Edirne'de 18-30 yaş grubundakilere aşı olmaları çağrısı yapıldı
Aşılama oranı yüksek illerden Edirne'de 18-30 yaş grubundakilere aşı olmaları çağrısı yapıldı
Aşılama oranı yüksek illerden Edirne'de 18-30 yaş grubundakilere aşı olmaları çağrısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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Aşılama oranı yüksek illerden Edirne'de 18-30 yaş grubundakilere aşı olmaları çağrısı yapıldı - Haberler
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