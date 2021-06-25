Aşılama oranı en yüksek 10 il açıklandı
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Aşılama oranı en yüksek 10 il açıklandı

Aşılama oranı en yüksek 10 il açıklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde aşılama oranı en yüksek 10 ili "Sağlığınız için siz de kolları sıvayın" mesajıyla açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde aşılama oranı en yüksek 10 ili "Sağlığınız için siz de kolları sıvayın" mesajıyla açıkladı.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından 24 Haziran itibarıyla aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı. Koca'nın yayımladığı tabloda 10 ilin aşılama oranları; Edirne yüzde 68,86, Amasya yüzde 67,66, Eskişehir yüzde 67,31, Çanakkale yüzde 67,31, Kırklareli yüzde 66,74, Balıkesir yüzde 65,16, Muğla yüzde 64,49, Burdur yüzde 64,83, Bilecik yüzde 64,23, Sinop yüzde 64,03 olarak yer aldı. Bakan Koca, mesajında ise "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın" dedi. 


Aşılama oranı en yüksek 10 il açıklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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