Aşılama oranı en yüksek 10 il
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Aşılama oranı en yüksek 10 il

Aşılama oranı en yüksek 10 il
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşılanma oranı en yüksek 10 ili paylaştı. Paylaşımda, "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın" ifadelerini kullanan Bakan Koca aşılanma oranı en yüksek 10 ili şöyle açıkladı: "Edirne, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Muğla, Burdur, Bilecik, Sinop".

(Mevlüt İşli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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