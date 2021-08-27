Aşılama haritasında "maviye bürünen" Kocaeli'de çalışmalar aralıksız sürüyor
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Aşılama haritasında "maviye bürünen" Kocaeli'de çalışmalar aralıksız sürüyor

Aşılama haritasında 'maviye bürünen' Kocaeli'de çalışmalar aralıksız sürüyor
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, aşılama haritasında mavi kategorideki iller arasına giren kentte, aşılama çalışmalarının devam ettiğini bildirerek, "Virüse karşı en büyük silah aşı. Aşılamada çok iyi durumdayız." açıklamasında bulundu.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, aşılama haritasında mavi kategorideki iller arasına giren kentte, aşılama çalışmalarının devam ettiğini bildirerek, "Virüse karşı en büyük silah aşı. Aşılamada çok iyi durumdayız." açıklamasında bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aşılanma oranında yüzde 75 bandını aşarak mavi kategoriye yükselen Kocaeli'de, aşılama çalışmaları İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülüyor.

Aşılama hizmetleri kentte, kamu, özel ve üniversite hastaneleri başta olmak üzere aile sağlığı merkezleri ve erişimin kolay olduğu birçok noktada verilen hizmetlerle sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, sorumlu davranarak aşılarını yaptıran vatandaşlara ve salgının başından bu yana özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür etti.

Pehlevan, kentin hak ettiği mavi renge Sağlık Bakanlığı ve Kocaeli Valiliğinin öncülüğünde yapılan çalışmalarla ulaştıklarını belirterek, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve sağlık kuruluşlarında görevli sağlık personeline gayretleri ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Kocaeli olarak salgına karşı topyekün bir mücadeleye giriştiklerini vurgulayan Pehlevan, "Sağlık Bakanımız sayın Fahrettin Koca'nın #Kollarısıvıyoruz sloganıyla başlattığı aşılama çalışmalarına kentteki birçok kurum, yerel yönetimler, işletme ve dernek gibi kuruluş ve vatandaşlarımızı da dahil ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Virüse karşı en büyük silah aşı. Aşılamada çok iyi durumdayız ve hedef nüfusun tamamını aşılayana kadar çalışmalarımıza ciddiyetle devam edeceğiz." ifadelerin kullandı.

Pehlevan, ellerindeki istatistik verilerde aşı yapılan vatandaşların virüse maruz kalsa da hastalığı çok hafif atlattığını gördüklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hastanelerde yatan hastaların çoğunluğu aşı yaptırmayan vatandaşlarımız. Dedikodulara değil, bilim insanlarının açıklamalarına itibar edelim. Devletimizin yetkili organlarının açıklamalarına güven duyalım ve hayatlarımızı riske etmeyelim. Sağlık çalışanlarımızın özverili şekilde yürüttüğü çalışmalara lütfen destek olalım. Buradan aşı çağrımızı yineliyoruz; aşımızı olalım, koruma kalkanını kuşanalım. Henüz aşı olmamış vatandaşlarımızı da en kısa sürede aşılanmaya davet ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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Aşılama haritasında "maviye bürünen" Kocaeli'de çalışmalar aralıksız sürüyor - Haberler
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