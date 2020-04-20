Aşılama Haftası Boyunca Aşının Önemine Dikkat Çekilecek Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada aşı çalışmaları hızla devam ediyor. Ancak koronavirüs aşısı üzerinde yoğunlaşmışken diğer aşıları da ihmal etmemek gerekiyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada aşı çalışmaları hızla devam ediyor. Ancak koronavirüs aşısı üzerinde yoğunlaşmışken diğer aşıları da ihmal etmemek gerekiyor. Avrupa Aşılama Haftası kapsamında açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü, Aşıları ihmal etmeyin şeklinde uyarıda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir girişimi olan Avrupa Aşılama Haftası bu yıl 20-26 Nisan tarihleri arasında düzenleniyor. Aşı haftası kapsamında hastalıkların önlenmesi için özellikle çocukların aşılarının aksatılmaması gerektiği üzerinde duruluyor.

Aşılama haftası ile aşının neden önemli olduğu anlatılacak

Avrupa Bölgesi Unicef görevlisi olan Afshan Khan da aşılar hakkında açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgını devam ederken aşı programlarına devam edilmesine dikkat çeken Khan, bu sayede insanların korunacağını belirtti. Ayrıca geçmişte aşılanmayan çocukların bu dönemde aşılanmaları gerektiğini ekledi.

Covid-19 salgınını önlemek açısından karantina önlemleri önemli olsa da salgını durdurmak için Covid-19 aşısının geliştirilmesi büyük bir önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü, bu konuda yaptığı açıklamalarda aşı elde edildiği zaman bu aşının risk altında olan insanlar da dahil olmak üzere herkese ulaştırılması gerektiğini de yazılı olarak bildirdi.