Aşılama çalışmalarının sürdüğü madenlerde pozitif vaka yok
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Aşılama çalışmalarının sürdüğü madenlerde pozitif vaka yok

Aşılama çalışmalarının sürdüğü madenlerde pozitif vaka yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Başkanı Hakan Yeşil, aşılama süreciyle madenlerde pozitif vaka olmadığını ve herhangi bir varyant virüsünün madenlerde görülmediğini açıkladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Başkanı Hakan Yeşil, aşılama süreciyle madenlerde pozitif vaka olmadığını ve herhangi bir varyant virüsünün madenlerde görülmediğini açıkladı. Öte yandan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ise kentte 10 delta varyantlı vaka görüldüğünü açıkladı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, madenlerde aşılama sürecinin devam ettiğini belirterek, madenlere öncelik tanındığını belirlenen yaş gruplarında aşılama sürecinin devam ettiğini ifade etti. Madenlerde bulaşın daha fazla olduğunu söyleyen Yeşil, işçileri aşılamaya teşvik ettiklerini ifade etti. Yeşil, "Madenlere de öncelik tanınmıştı. Devamında da yaş gruplarına gelen bir aşılama süresi devam ediyor. Şu anda da görevliler bölgelere gidiyor. Diğer arkadaşlarımız sağlık bakanlığından randevu sistemiyle aşılama merkezilerine giderek açılarını oluyor. Temennimiz herkesin aşı olması. Özellikle madenlerde biz herkes aynı yerler kullandığımız için bulaşıcı özelliğimiz daha fazla. Bütün madencilerin aşı olması şart oldu. Bizlerde aşılmayı teşvik ediyoruz "dedi.

Madenlerde pozitif vakanın olmadığını ifade eden Başkan Yeşil, "Şu anda madenlerde vaka sayılarımız yok. Bir kaç arkadaşımız sadece sivil hayatlarında temas olduğu için karantina da. Onun dışında pozitif vakamız yok" diye konuştu. Yeşil, madenlerde varyant virüsünün olmadığını söyleyerek, "Çok şükür şu an ülkemize giren varyant görülmedi. İnşallah da görülmez. Toplum olarak herkesin sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat etmesi gerekiyor. Vatandaşları uyarmak ve kuralları uyulması gerektiğini söylemek bizim görevimiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, delta varyantıyla ilgili olarak vaka sayısının 10 olduğunu söyledi. Tutulmaz, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konularında uyardı. - ZONGULDAK

Aşılama çalışmalarının sürdüğü madenlerde pozitif vaka yok
Aşılama çalışmalarının sürdüğü madenlerde pozitif vaka yok
Aşılama çalışmalarının sürdüğü madenlerde pozitif vaka yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Aşılama çalışmalarının sürdüğü madenlerde pozitif vaka yok - Haberler
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