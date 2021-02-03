Aşılama çalışmalarında hangi ülkeler geride; ilaç firmaları patent hakkını askıya almaya neden...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aşılama çalışmalarında hangi ülkeler geride; ilaç firmaları patent hakkını askıya almaya neden...

03.02.2021 09:44 | Son Güncelleme: 03.02.2021 09:49

Aşılama yarışında başı İsrail çekiyor.

Aşılama yarışında başı İsrail çekiyor. Onu İngiltere Sırbistan ve Amerika izliyor. Birleşik Arap Emirliği'ni de unutmamak gerek. Avrupa'da ise RNA aşısını ilk bulan BioNTech'in vatanı Almanya epey gerilerde. İrlanda, İspanya, İtalya hatta Polonya bile Almanya'dan çok daha fazla vatandaşına aşı vurdu. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'da aşılama, aşıyı bulan ve milyonlarca üreten kıta olmasına rağmen neden hala yavaş ilerliyor? Avrupalı vatandaşlar da aynı soruyu soruyorlar hükümetlerine.

Aşıya erişemeyen pek çok Avrupalı, AB Komisyonu'nu az aşı ısmarlamakla suçluyor. Sayılar ise bu suçlamanın haksız olduğunu gösteriyor.

Aşılama çalışmalarında hangi ülkeler geride; ilaç firmaları patent hakkını askıya almaya neden...

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Haydar Akar Muharrem İnce Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı Didem Kınalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Deniz Türüç Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aşılama çalışmalarında hangi ülkeler geride; ilaç firmaları patent hakkını askıya almaya neden... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 09:49:32. #1.14#
title