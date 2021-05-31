Aşılama Çalışmalarına Hız Verilecek
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Aşılama Çalışmalarına Hız Verilecek

Aşılama Çalışmalarına Hız Verilecek
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında her hafta Pazartesi günleri yapılan Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, bugün de gerçekleştirildi.

Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında her hafta Pazartesi günleri yapılan Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, bugün de gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonunda yapılan Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısına, Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Hacıhasanoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Ender Yanık, Kaymakamlar ve İlçe Sağlık Müdürleri video konferans yoluyla, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ile Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın, Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Atila Gürgen katıldı. Toplantının başlangıcında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından "Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Sunumu" yapılarak, pandemi sürecinde yürütülen çalışmalar, yapılan testler, hastane kapasite doluluk oranları, yoğun bakım doluluk oranları, denetim verileri, filyasyon ve aşı çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunuldu ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve öneriler dile getirildi. Dr. Fatih Aydın, aşılama ve filyasyon çalışmalarına değinerek, "Aşılama çalışmalarında ilimizde, bugüne kadar 212. 168 birinci doz aşı, 162. 462 ikinci doz aşı olmak üzere toplam 374. 063 doz aşı yapıldı. Bundan sonraki süreçte Sağlık Bakanlığımızın yapacağı çalışmalar doğrultusunda Ordu ili genelinde aşılama kampanyalarına ağırlık vererek, süreci devam ettireceğiz. Bunun yanı sıra pozitif vakaların temaslılarının tespiti için yürütülen filyasyon çalışmalarımız da hız kesmeden devam ediyor" diye konuştu. İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ise, aşılama çalışmalarına değinerek, "Aşı sırası gelen vatandaşlarımızın, gününü geçirmeden aşılanmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu. Vali Tuncay Sonel ise, toplantıya video konferans yoluyla katılan kaymakam ve ilçe Sağlık Müdürlerine, bu güne kadar yapılan çalışmalar ile ilgili teşekkür ederek, salgın ile ilgili çalışmaların bundan sonra da devam ettirilmesini istedi. Vatandaşların aşılanmaları konusunda çağrıda bulunan Vali Tuncay Sonel "Covid-19 Pandemisi ile mücadelede aşı önemli bir unsur. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızın bir an önce aşılanması, hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için son derece önemli. Bu nedenle vatandaşlarımızdan isteğimiz, Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu öncelik sırasına göre hareket ederek aşılarını olmaları" dedi. Toplantıya katılan İlçe Kaymakamları da Covid-19 Pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.

Kaynak: Habermetre

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