Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor
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Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor

Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Koronavirüs salgınını tamamen ortadan kaldırabilmek için en güçlü silahımız olan aşılama çalışmaları Isparta'da tüm hızıyla devam ediyor.

Koronavirüs salgınını tamamen ortadan kaldırabilmek için en güçlü silahımız olan aşılama çalışmaları Isparta'da tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerde Isparta yüzde 76, 7'lik oranla mavi kategoride yer alıyor. Bu başarıda sağlık çalışanlarının öz verili çalışmaları ve Ispartalıların aşıya olan ilgisi etkili. Ancak ülke genelinde olduğu gibi Isparta'da da vaka sayıları geçen haftalara oranla artışa geçmiş durumda. Yetkililer bu artışın önüne geçebilmek ve toplum bağışıklığını kazanabilmek için aşılama oranını daha da yükseltmeyi hedefliyor.

Isparta Valiliği önünde uzun süreden beri faaliyetlerine devam eden mobil aşı istasyonunda vatandaşlara randevusuz olarak aşı hizmeti verilmeye devam ediyor. Mobil istasyonlar dışında kamu, özel ve üniversite hastaneleri ile aile hekimliklerinde ise randevulu aşılama hizmeti veriliyor.

Valilik önündeki mobil aşı istasyonunda aşı olan vatandaşlar salgının biran önce bitmesi için herkesi aşı olmaya davet ederken aşı olan gençlerden Yasin bey " 3. doz aşımı oldum, benim yaşımdaki tüm gençlere, arkadaşlara tavsiyem: Aşılarını olsunlar, bu salgının bitmesi için mutlaka aşı olmalıyız" dedi.

Mobil Aşı İstasyonu Sorumlusu Dr. Mustafa Daldal Isparta'da Valilik önünde ve IYAŞ PARK AVM'de olmak üzere iki mobil istasyonda randevusuz olarak vatandaşlara aşı hizmeti verdiklerini söyleyerek Isparta genelinde yüzde 76, 7'lik bir aşılama oranına ulaştıklarını belirti. Dr. Daldal " Her ne kadar maske, mesafe, temizlik öncelikli olsa da aşısız salgının önüne geçemeyeceğiminiz bir gerçek. Aşılama çalışmalarımız devam etmekte bütün halkımızı da çekinmeden aşı olmaya davet ediyoruz" dedi.

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Kaynak: Habermetre

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