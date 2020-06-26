Asil Nadir, 79 yaşında yeniden baba oluyor Kıbrıslı Türk iş adamı Asil Nadir, 79 yaşında yeniden baba olmaya hazırlanıyor.

Kıbrıslı Türk iş adamı Asil Nadir, 79 yaşında yeniden baba olmaya hazırlanıyor. Asil Nadir'in eşi Nur Nadir'in ikinci çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.

Kıbrıslı Türk iş adamı Asil Nadir, 79 yaşında bir kez daha baba oluyor. Nadir'in 36 yaşındaki eşi Nur Nadir, hamileliğini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile duyururken, bugün Kıbrıs Medya Grubu'nda çalışanlara baklava dağıttı.

1980'de İngiltere'nin en zengin insanları arasında yer alan iş adamı Nadir'in önceki evliliklerinden 4 erkek çocuğu bulunurken, geçtiğimiz yıl ise Lisa Nur adında bir kız çocuğu dünyaya gelmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA