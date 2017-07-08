Âşıklık Geleneği Kitaplarda Yaşatılacak

Vanlı Yazar-Şair Abdurrahman Adıyan, aşıklık geleneğinin son temsilcilerini ağırladığını belirterek, 'Dem Meclisi' kitabıyla aşıkların atışmalarını kayıt altına aldı.



Yaklaşık 16 yıllık kayıtları 232 sayfalık bir kitapta buluşturan Adıyan, imza gününü de aşıklar kahvesinde yaptı. İHA muhabirine konuşan Abdurrahman Adıyan, Van'da aşıklık geleneğinin son temsilcileri olan Aşık Celali ve Aşık Çağlari'nin halk şiiri dağarcığından gerçekleştikleri saz ve söz ziyafetinden oluşan kayıtlarını kitaba çevirdiğini belirterek, 2001 yılında aşıklar kahvesinde hobi olarak başladığı notları zamanla kitap haline getirildiğini söyledi. Adıyan, "Bu kitabın Van'ın kültürü için önemli bir kaynak olduğuna inanıyorum. Bu aşıklarımız, aşıklık geleneğinin son temsilcileridir. Şu anda maalesef aşıklarımızın karşısında bir aşık kalmadı ki atışma yapsınlar. Türkiye genelinde de maalesef durum bundan faklı değildir. Biz de bu geleceği geleceğe kayıt düşme adına böyle bir çalışma yaptık. Umarım aşıklık geleneği sevdalıları bu kitabı okuyarak bu geleneği koruyacaklardır" dedi.



2001'de hobi olarak takıldığı aşıklar kahvesinde zamanla aşıkların atışmalarını kayıt altına almaya başladığını ifade eden Vanlı Yazar Adıyan, "Aşıklıkta her şey doğaçlama geliştiği için siz bir saat sonra onu aşıklara sorsanız belki hatırlamayacaklardır. Kitabımızda da her şey doğaçlama gelişti ve 16 yıllık kayıtlar 232 sayfalık kitapta buluştu" diye konuştu.



Aşıklık geleneğinin yaşatılması için kültürümüzün mihenk taşı sayılan halk edebiyatına önem verilmesi gerektiğini savunan Adıyan, aşıklık geleneğinde yenilerin yetişmediğini, dolayısıyla bu atışmaların kayıt altına alınarak geleceğe taşınması gerektiğini ifade etti. - VAN