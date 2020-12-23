Aşıkların yürüyüş keyfi
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Aşıkların yürüyüş keyfi

23.12.2020 01:12 | Son Güncelleme: 23.12.2020 01:16
Aşıkların yürüyüş keyfi

Geçtiğimiz haftalarda ilişkilerine bir şans daha veren İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza çifti, spor tutkusundan vazgeçemiyor

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında evlerine kapanan çift, önceki gün boğaz yürüyüşüne çıktı. Genellikle Bebek-Sarıyer hattında haftanın en az 2 günü yürüyen ikili bu kez Yeniköy'de objektiflere yansıdı.

BİTMEK BİLMEYEN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Maskelerini takarak yürüyen ikiliden Kutluay'ın, dakikalar süren telefon görüşmesi dikkat çekti. Makyajsız olan Edvina Sponza'nın ise bu anlarda başını öne eğerek yürümesi şaşırttı.

Kaynak: Snob Magazin

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