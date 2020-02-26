Aşıkların kayak keyfi
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Aşıkların kayak keyfi

Sunucu Burcu Esmersoy'dan boşanan Berk Suyabatmaz, oyuncu Berrak Tüzünataç ile aşk yaşamaya başladı.

26.02.2020 12:11 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:14
Aşıkların kayak keyfi

Taze aşıklar geçtiğimiz hafta sonu Yapı Kredi ana sponsorluğunda ve Mercedes-Benziş birliğiyle 'te düzenlenen Yapı Kredi Winter Escape'e katıldı.

Beraber görüntü vermemek için köşe bucak kaçan taze aşıklar arkadaşları Derya Şensoy ile telesiyejde görüntülendi. Fotoğraf çekildiklerini fark eden ikilinin yüzü asıldı. ile Berk Suyabatmazgün boyu birbirlerinden uzak yalnız kaymayı tercih ettiler.

Kaynak: Bültenler

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