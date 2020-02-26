Aşıkların kayak keyfi
Sunucu Burcu Esmersoy'dan boşanan Berk Suyabatmaz, oyuncu Berrak Tüzünataç ile aşk yaşamaya başladı.
Taze aşıklar geçtiğimiz hafta sonu Yapı Kredi ana sponsorluğunda ve Mercedes-Benziş birliğiyle Erciyes'te düzenlenen Yapı Kredi Winter Escape'e katıldı.
Beraber görüntü vermemek için köşe bucak kaçan taze aşıklar arkadaşları Derya Şensoy ile telesiyejde görüntülendi. Fotoğraf çekildiklerini fark eden ikilinin yüzü asıldı. Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmazgün boyu birbirlerinden uzak yalnız kaymayı tercih ettiler.
Kaynak: Bültenler