Aşıkların kayak keyfi

26.02.2020 12:11 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:14

Taze aşıklar geçtiğimiz hafta sonu Yapı Kredi ana sponsorluğunda ve Mercedes-Benziş birliğiyle Erciyes'te düzenlenen Yapı Kredi Winter Escape'e katıldı.

Beraber görüntü vermemek için köşe bucak kaçan taze aşıklar arkadaşları Derya Şensoy ile telesiyejde görüntülendi. Fotoğraf çekildiklerini fark eden ikilinin yüzü asıldı. Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmazgün boyu birbirlerinden uzak yalnız kaymayı tercih ettiler.

Kaynak: Bültenler