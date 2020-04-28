'Aşıklar Yolu'ndaki okaliptüs ağaçlarını yazı tahtasına çevirdiler
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'Aşıklar Yolu'ndaki okaliptüs ağaçlarını yazı tahtasına çevirdiler

MUĞLA'nın Ula ilçesinin turistlik mahallesi Akçapınar'daki 'Aşıklar Yolu' olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi üzerine karşılıklı sıralanan 82 yıllık okaliptüs ağaçları, yazı tahtasına çevrildi.

'Aşıklar Yolu'ndaki okaliptüs ağaçlarını yazı tahtasına çevirdiler
28.04.2020 08:06 | Son Güncelleme: 28.04.2020 08:07

MUĞLA'nın Ula ilçesinin turistlik mahallesi Akçapınar'daki 'Aşıklar Yolu' olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi üzerine karşılıklı sıralanan 82 yıllık okaliptüs ağaçları, yazı tahtasına çevrildi. Ağaçların gövdesine kazınan sevgililerin baş harfleri ve çeşitli sloganların yanı sıra, çakılı tabelalar da tepki çekti.

Muğla-Antalya karayolu Sakar Geçidi'nden indikten sonra Gökova'yı Marmaris'e bağlayan ve 'Aşıklar Yolu' olarak anılan Cumhuriyet Caddesi'nde, bin 200'den fazla okaliptüs ağacının bazıları, duyarsız kişilerce yazı tahtasına dönüştürüldü. Her biri 82 yıllık okaliptüs ağaçlarının üzerine sevgililerin baş harflerinden çeşitli sloganlara kadar söz ve simgeler kazındı. Ağaçlara verilen zarar, vatandaşların tepkisini çekti.

'AĞAÇLARIN BİRİSİ DEVRİLDİĞİ ZAMAN ÜZÜLÜYORUZ'Akçapınar Mahallesi Muhtarı Şükrü Arslan, "1938 yılında dönemin valisi tarafından sıtma hastalığının önüne geçilmesi için her haneye dikmeleri için 3'er adet okaliptüs fidanı dağıtılmış. Ağaçlarımız doğal klima ve mahallemizin simgesi durumda. 4 kilometre uzunluğundaki yolumuzda, karşılıklı olarak bin 200 ağacımız bulunuyor. Bunların içerisinde birkaç ağacımız yıkıldı. Yetkili kurumlardan izin alarak ağaçlarımızın her yıl düzenli olarak budamasını yaptırıyorum. Ağaçların birisi devrildiği zaman üzülüyoruz. Yerli ve yabancı turistler bölgeye tatile geldikleri zaman mutlaka bu yolda 1 saat dinlenip, yolculuklarına devam ediyorlar" dedi.'AŞIK OLAN GENÇLER NEREDEYSE İSİMLERİNİ TAŞLARA YAZACAKLAR'Arslan, ağaçların gövdelerine kalp ya da sevgililerin isimlerini yazdıklarını belirtip, "Bunu önlemek çok zor. Gelen yerli ve yabancıları misafirleri peşlerinden takip edemeyiz. Aşık olan gençler neredeyse isimlerini taşlara yazacaklar. Gençlerimiz bizim için çok değerli. Onlardan isteğimiz, eşi benzeri bulunmayan ağaçlarımıza zarar vermesinler. Bizlere yardımcı olmalarını istiyorum" diye konuştu.AĞAÇLAR 82 YIL ÖNCE DİKİLDİ

1938 yılında dönemin Muğla Valisi Recai Güreli tarafından bataklık olan bölgenin kurtulması amacıyla çok fazla su çeken okaliptüs ağaçları dikildi. Zamanla büyüyerek gelişen ağaçlar, dallarıyla yolun üstünü kapattı. Yol, doğa fotoğrafçıları başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri arasına girdi.


Kaynak: DHA

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