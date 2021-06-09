Aşıklar ve ozanlar şehri Sivas'ın "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı" programına başvurusu tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aşıklar ve ozanlar şehri Sivas'ın "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı" programına başvurusu tamamlandı

Aşıklar ve ozanlar şehri Sivas'ın 'UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı' programına başvurusu tamamlandı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Kültür Sanat

"Aşıklar ve ozanlar şehri" olarak bilinen Sivas'ın uluslararası mecralarda tanıtımını sağlamak amacıyla "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı" programına müzik alanında başvuru yapıldı.

"Aşıklar ve ozanlar şehri" olarak bilinen Sivas'ın uluslararası mecralarda tanıtımını sağlamak amacıyla "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı" programına müzik alanında başvuru yapıldı.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çeşitli bölgelerden, farklı gelir seviyeleri, kapasite ve nüfusa sahip şehirleri yaratıcı endüstriler alanında çalışmak üzere bir araya getiren "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı" UNESCO tarafından 2004 yılında oluşturuldu.

Edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım, gastronomi ile medya sanatları olmak üzere yedi temadan birine başvuru yapılabilen program çerçevesinde Sivas için müzik alanı belirlendi.

Sivas Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) iş birliğiyle bu alanda hazırlanan başvuru dosyası tamamlanarak UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'na sunuldu.

Kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademisyenlerin katkılarıyla katılımcı bir sürecin takip edildiği başvuru aşamasında "Gelenekten Geleceğe Sivas'ta Müzik" adlı kitap hazırlandı.

Başvuru aşamasında ayrıca "musicsivas.com" web sitesi ile "Sivas City Of Music" logosu tasarlandı.

Yaklaşık altı aylık yoğun bir emekle tamamlanan dosya için, alanında uzman bir ekipten oluşan çalışma grubu ve danışma kurulunun katkıları alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, geçmişten günümüze kentin kültür şehri olarak ön plana çıktığını belirterek, "Müzik de bu kültürün en önemli parçalarından biridir. 'Aşıklar ve ozanlar şehri' olarak anılan Sivas, repertuvarındaki türkü sayısı, yetiştirdiği değerler, müzik enstrümanı yapım kültürü, resmi ve amatör koroları, müzik eğitimi veren kurumları, gerek belediyemiz gerekse diğer kurumlar bünyesinde hizmet veren kültür merkezleri, çok çeşitli halk oyunu formları ile yaşayan bir müzik şehridir." ifadelerini kullandı.

Bilgin, söz konusu programa dahil olmaları durumunda 4 yıllık çok kapsamlı bir eylem planını uygulayacaklarını vurgulayarak, "Müzik başta olmak üzere kültürel sektörlerde ulusal ve uluslararası projelerimiz olacak. Sivas'ın uluslararası tanınırlığına ve marka değerine katkıda bulunacak başvurunun, ülkemiz ve ilimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Rahşan Gülşan Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aşıklar ve ozanlar şehri Sivas'ın "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı" programına başvurusu tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 15:32:22. #1.16#

title