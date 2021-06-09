Aşıklar ve ozanlar şehri Sivas'ın "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı" programına başvurusu tamamlandı

"Aşıklar ve ozanlar şehri" olarak bilinen Sivas'ın uluslararası mecralarda tanıtımını sağlamak amacıyla "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı" programına müzik alanında başvuru yapıldı.

"Aşıklar ve ozanlar şehri" olarak bilinen Sivas'ın uluslararası mecralarda tanıtımını sağlamak amacıyla "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı" programına müzik alanında başvuru yapıldı.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çeşitli bölgelerden, farklı gelir seviyeleri, kapasite ve nüfusa sahip şehirleri yaratıcı endüstriler alanında çalışmak üzere bir araya getiren "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı" UNESCO tarafından 2004 yılında oluşturuldu.

Edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım, gastronomi ile medya sanatları olmak üzere yedi temadan birine başvuru yapılabilen program çerçevesinde Sivas için müzik alanı belirlendi.

Sivas Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) iş birliğiyle bu alanda hazırlanan başvuru dosyası tamamlanarak UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'na sunuldu.

Kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademisyenlerin katkılarıyla katılımcı bir sürecin takip edildiği başvuru aşamasında "Gelenekten Geleceğe Sivas'ta Müzik" adlı kitap hazırlandı.

Başvuru aşamasında ayrıca "musicsivas.com" web sitesi ile "Sivas City Of Music" logosu tasarlandı.

Yaklaşık altı aylık yoğun bir emekle tamamlanan dosya için, alanında uzman bir ekipten oluşan çalışma grubu ve danışma kurulunun katkıları alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, geçmişten günümüze kentin kültür şehri olarak ön plana çıktığını belirterek, "Müzik de bu kültürün en önemli parçalarından biridir. 'Aşıklar ve ozanlar şehri' olarak anılan Sivas, repertuvarındaki türkü sayısı, yetiştirdiği değerler, müzik enstrümanı yapım kültürü, resmi ve amatör koroları, müzik eğitimi veren kurumları, gerek belediyemiz gerekse diğer kurumlar bünyesinde hizmet veren kültür merkezleri, çok çeşitli halk oyunu formları ile yaşayan bir müzik şehridir." ifadelerini kullandı.

Bilgin, söz konusu programa dahil olmaları durumunda 4 yıllık çok kapsamlı bir eylem planını uygulayacaklarını vurgulayarak, "Müzik başta olmak üzere kültürel sektörlerde ulusal ve uluslararası projelerimiz olacak. Sivas'ın uluslararası tanınırlığına ve marka değerine katkıda bulunacak başvurunun, ülkemiz ve ilimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde