Aşıklar Şelalesi, "hazan" renkleri ile büyülüyor

İzmir'in Dikili ilçesindeki Aşıklar Şelalesi'nde, yeşilden kızıla dönen ağaçlar, eşsiz manzaralar oluşturuyor.

Bergama-Ayvalık yolunda bulunan Nebiler Köyü yakınlarındaki bölgeye, özellikle yaz aylarında yerli turistler ilgi gösteriyor.

Kış aylarında ise bölge, fotoğraf sanatçıları ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerce tercih ediliyor.

Mevsimin kışa döndüğü dönemde ağaçların renkleri, görenleri büyülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan