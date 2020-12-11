Aşıklar Şelalesi, "hazan" renkleri ile büyülüyor
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Aşıklar Şelalesi, "hazan" renkleri ile büyülüyor

11.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:19

İzmir'in Dikili ilçesindeki Aşıklar Şelalesi'nde, yeşilden kızıla dönen ağaçlar, eşsiz manzaralar oluşturuyor.

İzmir'in Dikili ilçesindeki Aşıklar Şelalesi'nde, yeşilden kızıla dönen ağaçlar, eşsiz manzaralar oluşturuyor.

Bergama-Ayvalık yolunda bulunan Nebiler Köyü yakınlarındaki bölgeye, özellikle yaz aylarında yerli turistler ilgi gösteriyor.

Kış aylarında ise bölge, fotoğraf sanatçıları ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerce tercih ediliyor.

Mevsimin kışa döndüğü dönemde ağaçların renkleri, görenleri büyülüyor.

Aşıklar Şelalesi, 'hazan' renkleri ile büyülüyor
Aşıklar Şelalesi, 'hazan' renkleri ile büyülüyor
Aşıklar Şelalesi, 'hazan' renkleri ile büyülüyor
Aşıklar Şelalesi, 'hazan' renkleri ile büyülüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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