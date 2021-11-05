Aşıklar kenti Sivas'ta bağlama üretimine kadın eli değdi

SİVAS (DHA) - SİVAS'ta ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun sağlığında kullandığı özel bağlamasını da elinde bulunduran bağlama ustası Şentürk İyidoğan, kentte yaşayan 14'ü kadın, 15 kursiyere halk eğitim merkezinde 3 ay süreyle imalat kursu verdi. Öğrendiklerini devam ettirmek için İyidoğan'ın atölyesine gelen kadınlar, hem kendi bağlamalarını yapıyor, hem de satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

4 Eylül Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde sipariş üzerine el yapımı bağlama üretimi yapan, aynı zamanda halk ozanı olan Şentürk İyidoğan, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun sağlığında kullandığı özel bağlamasını da elinde bulundurmasıyla biliniyor. İyidoğan kentte yaşayan 14'ü kadın 15 kursiyere Halk Eğitim Merkezi'nde 3 ay süreyle imalat kursu verdi. Kursun ardından aralarında öğrencilerin de bulunduğu kadın kursiyerler bağlama imalatını devam ettirmek isteyince İyidoğan'dan destek istedi. Kendi atölyesini kadınlara açan İyidoğan, bağlama yapımındaki tecrübelerini onlarla paylaşıyor. Sabahın erken saatlerinde atölyeye gelen kadınlar bağlama üretimi yapıyor.

Tuğba Torkay (32) ise, "Benim çocukluk hayalim bir enstrüman çalmaktı. Bağlamayı da hep görüyor ve istiyordum. Türkü dinlemeyi de severim. Öyle görünce bir adım atalım dedik. Adım atınca gerisi çorap söküğü gibi geldi. Farklı bir histi aslında. Çünkü biraz daha erkek gücü isteyen bir iş. Ama kadınlar da her işi başarabilir. Biz kursa 2 Temmuz'da başladık ve bu zamana kadar geldik. İsteyen herkes başarabilir, yapabilir. Yeter ki istesin. Sonucunu görmek insanı daha da mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.