Aşıklar evin duvarlarını şiir kitabına çevirdi

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da mermercinin özel tasarım duvarlarını aşıklar şiirlerle donattı, o ise hiç birini silmiyor.

Osmangazi ilçesinde yaşayan Semih Öztomurcuk, mermercilik yaparak geçimini sağlıyor. Çalıştığı mermer bloklarından artan parçalarıyla evinin dış cephe duvarına dekorasyon yaptı. Not kağıdı büyüklüğünde duvarlarda bulunan mermerler aşıkların uğrak yeri oldu. Bu bölgeye sık sık gelen genç aşıklar duvardaki mermerlerin üzerine aşk şiirleri yazmaya başladı. Öztomurcuk da bu şiirleri silmeyip gençlerin evinin duvarlarına şiir yazmasına izin verdi. Duvarlara yazılan şiirlerle bir şiir kitabı çıkacak hale geldi. Evin duvarlarında bulunan yüzlerce aşk şiiri herkesin dikkatini çekiyor. Ev sahibi ise gençler 'daha fazla şiir yazsın' diye evinin duvarlarına daha fazla mermer dekorasyonu yaptırıyor. Bununla yetinmeyen mermerci evinin bulunduğu sokağın hepsine gençler şiir yazsın diye komple mermerle dekorasyon yapmayı düşünüyor.

İşlerinden artan mermerlerle evinin duvarlarına dekorasyon yaptığını ifade eden Semih Öztomurcuk, "Gençler gelip buraya şiirler yazmaya başladı. Benim de hoşuma gitti, yazmalarına izin verdim. Evimin duvarlarındaki mermerlerde yüzlerce şiir var. Gençler buraya gelip aşklarını duvarıma yazıyor. Ben de bir şey demiyorum, daha fazla şiir yazılması için sokağın her yerini mermerlerle kaplayacağım. Gençler buraya yazı yazarak kendilerini ifade ediyorlar" dedi. - BURSA