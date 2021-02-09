Aşıklar, buz tutan Çıldır Gölü'nde atıştı
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Aşıklar, buz tutan Çıldır Gölü'nde atıştı

09.02.2021 08:13 | Son Güncelleme: 09.02.2021 08:18
Aşıklar, buz tutan Çıldır Gölü'nde atıştı

DÜNYAYI etkisi altına alan Covid-19 nedeniyle bir yıldır program yapamayan aşıklar, yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde buluştu.

DÜNYAYI etkisi altına alan Covid-19 nedeniyle bir yıldır program yapamayan aşıklar, yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde buluştu. Sosyal mesafe kurallarına uyan aşıkların, sazlı-sözlü değişleri izleyenleri mest etti. 

Pandemi nedeniyle uzun süredir izleyicileriyle buluşamayan Kars ve Ardahanlı aşıklar Bilal Ersarı, Mahmut Yılmaz, Gültekin Bulutoğlu ve Ayhan Şimşekoğlu yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde sosyal mesafe kurallarına uyarak sazlı sözlü konser verdi. Koronavirüsün her alanda olduğu gibi sanat camiasını da etkilediğini vurgulayan Bilal Ersarı, "Çıldır Gölü üzerinde gönül sohbeti ettik. Türklüğün, dilin, özgürlüğün, sevginin ve insanın ifadesi olan bu gelenek yaşanmalı ve yaşatılmalı. Ben inanıyorum ki, Türk milleti var oldukça geleneğimiz de var olacak. Son bir yılda dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde her alanda olduğu gibi aşıklık geleneği ve sanat camiasını etkiledi. Biz de 10 ay sonra kendimizi sahaya attık. Umuyorum ki bu dönem de geçecek özel günlere yine misafir olacağız" diye konuştu.

Sazlı, sözlü ortamlara hasret kaldıklarını dile getiren Ayhan Şimşekoğlu ise "Hava soğuk ama biz Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyinde sıcak bir program yaptık. Pandemi döneminde evlerimizden çıkamaz hale geldik. Programlarımızı yapamadık. Bugün nasip oldu ve gönül sohbeti yaptık. Umarım tüm alanlarda normalleşmeye dönebiliriz. En kısa zamanda bu hastalıktan başarıyla kurtulmayı diliyorum" dedi.

Ardahan ve Kars ili sınırları içerisinde kalan Çıldır Gölü, 123 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve Van Gölü'nden sonra en büyük ikinci gölü. Kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan gölde atlı kızak, patenle kayma ya da Eskimo usulü balık avlamaya gelen yerli va yabancı turistler aşıkların atışması ile de güzel bir gün geçirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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