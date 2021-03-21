Son dakika haberi | Aşık Veysel ölümünün 48. yılında Sivas'taki mezarı başında anıldı

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 48. yılında, doğum yeri Sivas'ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyündeki mezarı başında anma programı düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen programda, İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer dua okudu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Aşık Veysel'in mezarına karanfil bırakıldı.

Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, gazetecilere, Aşık Veysel'i rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Bugün ülkemizin ozanlık mertebesinde en önemli değerlerden Aşık Veysel'i anma programında bir araya geldik. Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kısıtlı bir program yapıyoruz. İnşallah bugünleri de atlattıktan sonra daha kapsamlı programlar düzenleyeceğiz." dedi.

Aşık Veysel'in torunu Halil Süzer de anma programına katılanlara teşekkür ederek, "Dedemizi, aramızdan ayrılışının 48. yılında anmak için buradayız. Onun dostları olarak huzura geldik ancak pandemi nedeniyle birçok seveni çok istemesine rağmen aramızda olamadı." diye konuştu.

Anma programına Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Tugay Keten, Aşık Veysel'in torunları Cevriye Keçeci, Yeter Urkan, Sebahattin Şatıroğlu, ses sanatçısı Mustafa Özarslan ve köy saknleri katıldı.

Ozanın kabri başındaki anma programının ardından protokol üyeleri ve beraberindekiler, Aşık Veysel Müzesi'ne geçti.

Burada ses sanatçısı Mustafa Özarslan, ünlü halk ozanının türkülerini seslendirdi.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro ve Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selçuk Göldere de Aşık Veysel felsefesini anlatan gösteri sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya