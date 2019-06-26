Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Kaymakam Pektaş'ı ziyaret etti

Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Kaymakam Pektaş'ı ziyaret etti

Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu (ŞAVMYO) öğrencileri ve okul Müdürü Dr. Nevzat Balıkçıoğlu Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş'ı ziyaret etti.

Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Kaymakam Pektaş'ı ziyaret etti

Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu (ŞAVMYO) öğrencileri ve okul Müdürü Dr. Nevzat Balıkçıoğlu Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş'ı ziyaret etti.
Öğrencileri makamında kabul eden Kaymakam Akif Pektaş, öğrenciler Öznur Altıngöz, Senanur Kuruçay ve Güneş Efe'ye çeşitli hediyeler verdi.
Ziyaret hakkında AA muhabirine açıklama yapan Okul Müdürü Nevzat Balıkçıoğlu, "Şarkışla kaymakamlığı her zaman okulumuza maddi ve manevi destek vermiştir. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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