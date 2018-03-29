Aşık Veysel Konserle Anıldı

Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 45. yılında türkülerinin seslendirildiği konserle anıldı.



Aşık Veysel'in ölümünün 45. yılı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından konser düzenlendi.

Konserde, ses sanatçıları Cafer Üvenç, Sait Döşkaya ve Hasan Göktaş ünlü ozanın derlediği türkülerini seslendirdi.



Sanatçıların bağlama eşliğindeki konseri, büyük beğeni topladı.



Konseri, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Jandarma Alay Komutanı Albay Sinan Şen, Kredi Yurtlar Kurumu Sivas İl Müdürü Erdoğan Tunç, Devlet Türk Halk Müziği Korosu Müdürü Murat Karakuzu, Türk Halk Müziği koro şefi Solmaz Kadıoğlu ve vatandaşlar izledi.