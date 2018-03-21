Aşık Veysel'in Ölümünün 45. Yılı

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 45. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın, mesajında, Aşık Veysel'in "Ben giderim adım kalır, dostlar beni hatırlasın/ Düğün olur bayram gelir, dostlar beni hatırlasın" dizelerine yer vererek, "Dizeleri ve geride bıraktığın yüzlerce eserle, dostların seni hiç bir zaman unutmadı büyük usta." ifadelerini kullandı.

Sivas'ın bağrından çıkarak tüm insanlığa barışı, sevgiyi haykıran bir dünya ozanı Aşık Veysel'in 45. ölüm yıl dönümü olduğunu anımsatan Aydın, Aşık Veysel'in toplumun her kesiminin tanıması, bilmesi ve unutmaması gereken büyük bir değer olduğunu vurguladı.

Aşık Veysel'in sazından, sesinden dökülen namelerin aynı zamanda çok önemli mesajlar taşıdığına işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Türkülerinde kendine has yorumuyla doğadan insan sevgisine, hüzünden yaşama sevincine, iyimserlikten umutsuzluğa, dinden siyasete, karşılıksız ve umutsuz aşktan, birbirlerini deli gibi sevenlere kadar birçok eser yazıp seslendiren ozanımız, eserleriyle yaralı yüreklere deva olmuştur. Hiçbir okulda eğitim görmemiş olmasına rağmen, şiirlerinde kullandığı dildeki ustalık, söyleyişindeki rahatlık ve incelik hayret edilecek bir iştir. Bu duygu ve düşüncelerle usta ozanımızı 45. ölüm yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum."