Aşık Veysel'in kızı Zehra Başer vefat etti (2)
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Aşık Veysel'in kızı Zehra Başer vefat etti (2)

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in büyük kızı Zehra Başer, 85 yaşında vefat etti.

02.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:32
Aşık Veysel'in kızı Zehra Başer vefat etti (2)

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in büyük kızı Zehra Başer, 85 yaşında vefat etti.

Aşık Veysel'in çocuklarından en büyüğü olan Başer, tedavi gördüğü Koru Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Aşık Veysel'in kızı Başer'in defnedileceği Sivrialan köyünde hazırlıkları inceledi.

Zehra Başer'in cenazesinin, yarın öğle vakti Sivrialan köyünde babasının mezarının da bulunduğu aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Aşık Veysel'in kızı Zehra Başer vefat etti (2)
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