Aşık Veysel'in kızı ve torunu Kaymakam Erdem'i ziyaret etti Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel'in kızı Zekine Şatıroğlu, torunu Lale Hür ile Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem'i ziyaret etti.

Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel'in kızı Zekine Şatıroğlu, torunu Lale Hür ile Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem'i ziyaret etti. Zekine Şatıroğlu ve torunu, Kaymakam Erdem'i makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Erdem, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aşık Veysel'in türküleriyle büyüdüklerini söyledi. Kaymakam Erdem, daha sonra Sivas Valisi Salih Ayhan'ı telefonla arayarak, Zekine Şatıroğlu ile görüştürdü. Kaynak: AA