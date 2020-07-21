Aşık Veysel'in kızı ve torunu Kaymakam Erdem'i ziyaret etti
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Aşık Veysel'in kızı ve torunu Kaymakam Erdem'i ziyaret etti

Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel'in kızı Zekine Şatıroğlu, torunu Lale Hür ile Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem'i ziyaret etti.

Aşık Veysel'in kızı ve torunu Kaymakam Erdem'i ziyaret etti
21.07.2020 14:23 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:07

Ünlü Halk Ozanı Aşık Veysel'in kızı Zekine Şatıroğlu, torunu Lale Hür ile Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem'i ziyaret etti.

Zekine Şatıroğlu ve torunu, Kaymakam Erdem'i makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Erdem, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aşık Veysel'in türküleriyle büyüdüklerini söyledi.

Kaymakam Erdem, daha sonra Sivas Valisi Salih Ayhan'ı telefonla arayarak, Zekine Şatıroğlu ile görüştürdü.

Kaynak: AA

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