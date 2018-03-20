Aşık Veysel, Eşsiz Eserleriyle Anılacak

Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Sivaslılar Derneği işbirliğiyle ölümünün 45. yıl dönümünde Aşık Veysel'i anma programı gerçekleştirilecek. Anma programında, Kültür Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından büyük usta Aşık Veysel'in eserleri seslendirilecek. 21 Mart Çarşamba Saat 20.00'da SDKM'de gerçekleştirilecek anma programda Kocaeliler, hem büyük ustayı anarken hem de onun eşsiz ve unutulmaz eserlerini dinleme imkânı bulacak.

45.ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANILACAK

Kültür Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu koro şefliğini Solmaz Kadıoğlu'nun üstlendiği 15 kişiden oluşuyor. 1990 yılından buyana yurt içi ve yurt dışında konserler veren koro, Halk Ozanımız Aşık Veysel'in unutulmaz eserlerinden oluşan repertuvarlarıyla SDKM'de sahne alacak.

KARA TOPRAK, DOSTLAR BENİ HATIRLASIN

1894 doğumlu ünlü halk ozanımız 21 Mart 1973 yılında, Sivas Sivrialan köyünde 79 yaşında akciğer kanseri sonucu hayatını kaybetti. Dostlar Beni Hatırlasın, Anlatamam derdimi, Arasam seni gül ilen, Beş günlük dünya, Dost yolunda, Kara toprak gibi sayısız esere imza atmış Aşık Veysel Şatıroğlu, Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Sivaslılar Derneği işbirliğiyle düzenlenecek programla anılacak.