08.11.2019 21:56 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:58

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve Güray Müze işbirliğinde "Aşık Veysel'den Esintiler" etkinliği düzenlendi.

Kayadan oyma yer altı seramik müzesi olarak bilinen Güray Müze'deki program, etkinlik alanında Ressam Funda İyce Tuncel tarafından hazırlanan, "Renklerdeki Işık: Aşık Veysel" konulu resim sergisinin açılışıyla başladı.

Tuncel, sanat ve yaşam felsefesinden çok etkilendiği Aşık Veysel'in ve türkülerinde verdiği mesajın resimlerini çizmekten onur duyduğunu belirtti.

Aşık Veysel'in torunu Gündüz Şatıroğlu, ilçedeki etkinliğin kendisini çok heyecanlandırdığını ifade etti.

Sanatı, estetiği ve kültürü kadim topraklarda, Anadolu'da tüm bileşenleriyle buluşturmanın çok önemli olduğunu belirten Şatıroğlu, "Özellikle Anadolu'da dedemi insanların yüreğiyle buluşturmak beni çok heyecanlandırdı. Bir yıl önce bu müzeyi gezerken Aşık Veysel burada insanlarla buluşmalı demiştik, bugün gerçekleştirdik." dedi.

Katılımcıların sergiyi gezmesinin ardından sanatçı Cengiz Özkan tarafından Aşık Veysel'e ait türküler seslendirildi.

Programa, Avanos Kaymakamı Olgun Öner, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyen, öğrenci ve sanatseverler katıldı.

Kaynak: AA