"Aşık Sefil Selimi" Sivas'ta anıldı

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - "Aşık Sefil Selimi" olarak bilinen halk ozanı Ahmet Günbulut, vefatının 18. yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde anıldı.

İlçedeki anma programları Aşık Sefil Selimi'nin mezarı başında Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde devam etti.

Halk ozanını anlatan sinevizyon gösterildi, ozanın eserleri seslendirildi.

Anma programında ozanın "Şarkışlam" şiirini okuyan Sefil Selimi Ortaokulu öğrencisi Sariye Polat, "Sefil Selimi öyle biri ki insanlık ve özellikle gençler onu örnek almalı. Şu anda gençliğe kimileri kötü diyor ama ülkemizde nice Mevlanalar, Fatihler, Kanuniler, Aşık Veysel ve Sefil Selimiler var. Biz bu inançla yürürsek ülke ve gençlik güzelleşecek, buna inanıyorum." diye konuştu.

Programa katılan Kaymakam Gökhan Dolaş, Polat'ı tebrik etti.

AA / Kemal Erdoğmuş - Son Dakika Haberleri

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