Aşık Paşa İl Halk Kütüphanesi hizmete açıldı
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Aşık Paşa İl Halk Kütüphanesi hizmete açıldı

Kırşehir'de Aşık Paşa İl Halk Kütüphanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yeniden hizmet vermeye başladı.

Aşık Paşa İl Halk Kütüphanesi hizmete açıldı
01.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:08

Kırşehir'de Aşık Paşa İl Halk Kütüphanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yeniden hizmet vermeye başladı.

Kırşehir Aşık Paşa İl Halk Kütüphanesi'nden yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında kütüphanenin 1 Haziran itibariyle hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Kütüphanede sosyal mesafe tedbirlerinin de alındığı ve girişte ateş ölçümü yapılacağı ifade edilen açıklamada, binanın dezenfekte edildiği dile getirildi.

Açıklamada, binaya el dezenfektanının da konulduğu vurgulanarak, "Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında kütüphanemiz hizmet vermeye başlamıştır. Kurallarımıza mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım. Hijyen kuralları kapsamında giriş ve çıkışlarda el dezenfektanını kullanın. Kütüphanemize gelirken maske getirmeyi unutmayalım." denildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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