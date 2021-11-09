Âşık Müdami vefat yıl dönümünde unutulmadı

Aşıklık geleneğinin önemli isimlerinden Posoflu Aşık Sabit Müdami Ataman vefatının 53. yılında anıldı.

8 Kasım 1968 yılında vefat eden Aşık Sabit Müdami Ataman 9 Kasım tarihinde köyünde defnedildi.

Posof İmam Hatip Lisesinin adı geçtiğimiz yıllarda Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirilmişti.

Vefat yıl dönümünde sevenleri, yakınları kuran ve dualarla Aşık Sabit Müdami Ataman'ı yad ettiler. Posof merkez camiinde okunan kuran ve yapılan dualardan başka adının verildiği Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisasi'nde de okul mescidinde öğrenciler tarafından Yasin-i şerif okunarak dualar edildi.

Aşık Müdami bir şiirinde şöyle demişti:

Bir yahşi ad bırak ey cihana gönül

Yiğit ölür namı kalır meydanda

Kemkelam getirme dihana gönül

Yiğit ölür namı kalır meydan da - ARDAHAN