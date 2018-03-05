Aşık İsmeti Son Yolculuğuna Uğurlandı

Geçtiğimiz gün vefat eden, Sivas'ın yetiştirdiği ünlü aşıklardan aşık İsmeti, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas'ın tanınmış aşıklarından aşık İsmeti geçtiğimiz gün 84 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti. İsmeti için bugün öğlen namazının ardından Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı. Ardından cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığında defnedildi. Cenaze namazına şehrin ileri gelenleri başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı. Aşık İsmeti'nin yüzlerce eseri bulunuyor. - SİVAS