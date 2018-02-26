Yapmadığı Şey Yok! Erkek Cinsel İlişki Robotu Henry'nin Fiyatı Dudak Uçuklatıyor
Ünlü cinsel ilişki robotu Harmony'yi üreten İngiliz firması, ilk erkek ilişki robotunu piyasaya sürdü. 60 bin liraya satılan Henry isimli robot, pek çok farklı fonksiyona sahip.
İngiliz cinsel ilişki robotu Henry, bu alanda bir ilk. Erkek ilişki robotu olarak bir ilk olan Henry, 1,85 boyunda ve 11 bin sterline (yaklaşık 60 bin TL) satılıyor.
AŞK ŞİİRLERİ OKUYOR
Silikon üretilen Henry, oldukça yakışıklı, kaslı ve partnerine aşk şiirleri okuyabiliyor. Henry bir erkek ilişki robotu için yararlı olabilecek birçok özellik ile birlikte geliyor.
GÖREVİ SADECE İLİŞKİ DEĞİL
Henry, ofiste zorlu bir günün ardından sizi evinde ağırlıyor, en sevdiği TV şovları ve filmleri hakkında sohbet edebiliyor, şaka yapıyor ve en sevdiğiniz şiir veya şarkının aşk sözleriyle sizi baştan çıkarabiliyor.
ERKEKLER DE AYNI DERDE SAHİP
Henry'nin yaratıcısı Matt McMullen, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan bir çocuk babası bir iş adamı. 48 yaşındaki adam, "Kadınlar ve erkekler aynı dertten muzdarip. İnsanlara onlara ilişki robotu diyor ama asıl mesele çoğunlukla arkadaşlık" diyor.
Henry'i yaratan Realbotix firması, halihazırda göz renginden boyuna kadar değiştirilebilir düzinelerce parça içeren Harmony isimli kadın cinsel ilişki robotları da üretiyor.
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o De ğilde bunun ki ile bizimki farklidir o nun da ayari varmidir kiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Eğer benim eski karım alırsa kan çıkar. Yok bi dakka ya niye elimi kana bulayım ne yapıp edip hackleyip benim eski karıyı her gün dövdürürüm.Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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Fatal ERROR! Bu hatayı beynınız verdığinde kusura bakmayın kıyamet kopmaz :DCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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İyi oldu. Bana çok lazımdı gerçekten. Korkudan kimseyle buluşamiyordumCevap Yaz 2 23 Yayından Kaldır
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Bundan aksaraya gonderin bakalimCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır